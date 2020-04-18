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16:17 (мск), источник: Vesti.kz

Последний соперник Головкина снова пытался договориться с «Канело» о бое

Бывший двукратный претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Сергей Деревянченко (13−2, 10 КО) до введения карантина планировал вернуться на ринг в мае.

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По словам украинского боксера, он вел переговоры с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО), с которым не смог договориться о поединке летом прошлого года. Правда, и в этот раз диалог с командой «Канело» снова зашел в тупик.

«До карантина у меня планировался бой в мае, договаривались с “Канело”, но не договорились. В любом случае, я должен был боксировать в мае. Это мы уже второй раз договаривались с “Канело”. Первый раз, когда я был обязательным претендентом на пояс IBF, который был на тот момент у него, а сейчас просто по договоренности. С “Канело” хотелось бы отбоксировать, конечно. С финансовой точки зрения — это одно, но и для того, чтобы расти. Это был бы мегафайт, ведь он мегабоксер», — сказал Деревянченко в прямом эфире Luckypunch.net в Instagram.

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Свой последний бой украинец провел в октябре в Нью-Йорке, когда единогласным решением проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (40−1−1, 35 КО), побывав в нокдауне в первом раунде. На кону стояли вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе.

Причем пояс IBF стал свободным после того, как организация отобрала его у Альвареса, который не смог договориться с Деревянченко до дедлайна.

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