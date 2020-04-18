Последний соперник Головкина снова пытался договориться с «Канело» о бое
Бывший двукратный претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Сергей Деревянченко (13−2, 10 КО) до введения карантина планировал вернуться на ринг в мае.
Бывший двукратный претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Сергей Деревянченко (13−2, 10 КО) до введения карантина планировал вернуться на ринг в мае.
По словам украинского боксера, он вел переговоры с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО), с которым не смог договориться о поединке летом прошлого года. Правда, и в этот раз диалог с командой «Канело» снова зашел в тупик.
«До карантина у меня планировался бой в мае, договаривались с “Канело”, но не договорились. В любом случае, я должен был боксировать в мае. Это мы уже второй раз договаривались с “Канело”. Первый раз, когда я был обязательным претендентом на пояс IBF, который был на тот момент у него, а сейчас просто по договоренности. С “Канело” хотелось бы отбоксировать, конечно. С финансовой точки зрения — это одно, но и для того, чтобы расти. Это был бы мегафайт, ведь он мегабоксер», — сказал Деревянченко в прямом эфире Luckypunch.net в Instagram.
Свой последний бой украинец провел в октябре в
Причем пояс IBF стал свободным после того, как организация отобрала его у Альвареса, который не смог договориться с Деревянченко до дедлайна.