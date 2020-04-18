Последний соперник Головкина снова пытался договориться с «Канело» о бое

«До карантина у меня планировался бой в мае, договаривались с “Канело”, но не договорились. В любом случае, я должен был боксировать в мае. Это мы уже второй раз договаривались с “Канело”. Первый раз, когда я был обязательным претендентом на пояс IBF, который был на тот момент у него, а сейчас просто по договоренности. С “Канело” хотелось бы отбоксировать, конечно. С финансовой точки зрения — это одно, но и для того, чтобы расти. Это был бы мегафайт, ведь он мегабоксер», — сказал Деревянченко в прямом эфире Luckypunch.net в Instagram.