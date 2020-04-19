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09:10 (мск), источник: Sport24

«Это либо серьезный заговор, либо серьезная болезнь». Костя Цзю уверен, что пандемия коронавируса изменит мир

Бывший абсолютный чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF Константин Цзю в беседе с корреспондентом Sport24 Павлом Гуревичем высказался по поводу карантинных мер в Москве, принятых в рамках борьбы против пандемии коронавируса.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:38 MSK, 19.04
Источник: Евгений Семенов, Sport24

В субботу режим передвижения по пропускам в столице был продлен до 1 мая.

Во время загрузки произошла ошибка.
Что полезно знать
Если сидишь дома

— Как вам меры, которые принимают в Москве? Не слишком жесткие?

— Может и жесткие. Но надо смотреть вторую сторону медали, к чему это приведет в дальнейшем. Безопасность людей очень важна. В Америке разрешали ходить без ограничений, а в итоге перезаражали друг друга. Но повторюсь, это либо серьезный заговор, либо серьезная болезнь. Поэтому я сижу спокойно дома, не ищу правду на улице.

— Не удивляли люди, которые после просьбы посидеть дома на самоизоляции пошли на шашлыки, гуляли с колясками, а некоторые и до сих пор гуляют?

— Это же наше русское «авось». Безалаберность по отношению ко всему с мыслями: «Да пронесет!» Я не ходил никуда, у меня маленькие дети, здоровье которых важнее всего.

— По вашему мнению, когда все закончится, мир уже не будет прежним?

— Однозначно мир будет другим, и нам надо к этому готовиться. Я живу по принципу «Как ты хочешь, чтобы к тебе относились люди, так и ты относись к ним». Если это поставить во главе, то от изменения мира мало что поменяется.

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