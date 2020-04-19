«Это либо серьезный заговор, либо серьезная болезнь». Костя Цзю уверен, что пандемия коронавируса изменит мир

В субботу режим передвижения по пропускам в столице был продлен до 1 мая.
— Как вам меры, которые принимают в Москве? Не слишком жесткие?
— Может и жесткие. Но надо смотреть вторую сторону медали, к чему это приведет в дальнейшем. Безопасность людей очень важна. В Америке разрешали ходить без ограничений, а в итоге перезаражали друг друга. Но повторюсь, это либо серьезный заговор, либо серьезная болезнь. Поэтому я сижу спокойно дома, не ищу правду на улице.
— Не удивляли люди, которые после просьбы посидеть дома на самоизоляции пошли на шашлыки, гуляли с колясками, а некоторые и до сих пор гуляют?
— Это же наше русское «авось». Безалаберность по отношению ко всему с мыслями: «Да пронесет!» Я не ходил никуда, у меня маленькие дети, здоровье которых важнее всего.
— По вашему мнению, когда все закончится, мир уже не будет прежним?
— Однозначно мир будет другим, и нам надо к этому готовиться. Я живу по принципу «Как ты хочешь, чтобы к тебе относились люди, так и ты относись к ним». Если это поставить во главе, то от изменения мира мало что поменяется.