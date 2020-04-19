«Единственный, кто выводил Альвареса из себя». Инсайдеры — о тренерах Головкина и решении «Канело» согласиться на трилогию

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«Меня, например, интересуют отношения между Головкиным и Санчесом, — начал Крис Манникс. — Геннадий провел два боя на DAZN под руководством Бэнкса, одержал две победы. У него еще по контракту парочка боев на стриминге. Да, они победили. Но разве Головкин выглядел здорово? Может быть, лучше помириться с Санчесом?».

«Вместе с коллегой Лэнсом Пагмайером задавали этот вопрос Санчесу, — рассказывает Майк Коппинджер. — Если честно, он не настроен оптимистично. И не рассчитывает на примирение. Они разошлись из-за денег. И их “развод” получился жестким и неприятным. Головкин объявил о своем решении посредством пресс-релиза, что очень не понравилось Санчесу. Но он утверждает, что по-прежнему желает Геннадию только всего наилучшего. Хотя и боится, что в третьем бою с Саулем Альваресом тому может прилететь слишком много. Он считает, что Головкин сейчас боксирует не в своем стиле. Что слишком часто боксирует от оппонента. Если бы они вновь сошлись, получилась бы просто офигенная история».

«Да, ведь именно в тандеме они добились всего», — согласен Манникс.

«А я считаю, что у Головкина нет другого выбора. Он просто обязан вернуться к Санчесу, — категоричен Пагмайер. — Именно Абель вывел Геннадия на этот уровень. И никто не знает Головкина лучше, чем Санчес. Думаю, Геннадию стоит немного усмирить свою гордость, вернуться к Абелю, заплатить ему столько, сколько тот заслуживает. И только в таком случае у него будет шанс в возрасте 38 лет побить Альвареса после предыдущих двух очень конкурентных поединков. Не забывайте, что Санчес — единственный, у кого получается выводить Альвареса из себя. И он все время в поиске варианта, как Головкину победить своего антагониста. Думаю, единственный шанс Головкина — победа нокаутом. Просто нужно дать волю своим кулакам. Если удастся попасть — хорошо. Да, в таком случае он рискует вскоре израсходовать все силы. Но разве у него есть другие варианты?».

«Определенно согласен. Считаю, что Головкину не перебоксировать Альвареса, — поддерживает коллегу Коппинджер. — “Канело” слишком универсален. Он может драться и вторым номером, и первым. И во втором поединке, оказывая давление, он был очень эффективен. А вот у Головкина нет такой универсальности. Это не упрек. Ведь он отличный агрессор. Ему нужен бой, драка. Но я не верю, что он нокаутирует Альвареса. У “Канело” отличная держалка. Поэтому, как по мне, ему нужно попытаться переработать мексиканца. Знаете, это немного напоминает третий бой между Мэнни Пакьяо и Хуаном Мануэлем Маркесом. Помните, в преддверии боя все были уверены в том, что Пакьяо наконец-то нокаутирует Маркеса. Как по мне, мексиканец выиграл чисто, и просто был жестко ограблен судьями. И у Головкина, и у Альвареса длительные простои. Я в любом случае считаю “Канело” фаворитом. Но не готов полностью списывать Головкина со счетов».

«Как считаете, на Головкине сказывается возраст? Он реально уже сильно состарился? — задумался Манникс. — Просто у меня сомнения. Да, он уже не тот, кто наводил ужас в 2011 году. С другой стороны, в бою со все тем же Стивом Роллсом чувствовалось, что он слегка заржавел из-за простоя. В бою с Сергеем Деревянченко он тоже не выглядел очень хорошо, но ведь ему пришлось выходить на ринг не совсем здоровым. Знаю, некоторые бойцы используют такие вот вещи для оправданий. Но я помню, что даже за неделю до боя он выглядел не очень хорошо. Коллеги, как считаете? Это больше разговоры и сплетни? Или он и вправду состарился?».

«Если говорить начистоту, то я вижу, как он сдает, — уверен Пагмайер. — Даже если отталкиваться от боя с Дэниелом Джейкобсом. Он уже давно не тот бабай, каким был прежде. В какой-то момент Джейкобс разоблачил Головкина. И тот позже не смог побить Альвареса в их первом противостоянии. Я считаю, что Альварес не сильно хотел выходить против Головкина в 2017 году. А в реванше у Геннадия и вовсе были серьезные проблемы с прессингом от “Канело”. Я уже не говорю о схватке с Деревянченко. Был он здоров или болен? Слушайте, это то же самое, что рассуждать о втором поединке между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри. Нам не нужны оправдания. Если ты выходишь на ринг, то должен побеждать чисто. А Головкину не удалось доказать, что он был сильнее в тот вечер. Ему повезло завершить бой победителем. Он реально сдает, и Альварес это чувствует. Именно поэтому он и дал добро на третий бой. И “Канело” собирается прикончить, нокаутировать Головкина. Это не скрывает его тренер Эдди Рейносо. И если ему удастся это сделать, это будет весомая заявка на то, чтобы стать лицом бокса этого десятилетия».

«Думаю, все же у Альвареса не все так просто, — размышляет Манникс. — С одной стороны, он реально хочет нокаутировать Головкина. С другой стороны, он понимает, что этот бой значит для казахстанца очень много. Помните положительную допинг-пробу Альвареса? Головкин много чего наговорил, что реально разозлило “Канело”. Я уверен, что именно по этой причине он долгое время отказывался провести с Головкиным третий бой. Я рад, что они вновь будут драться. Но согласен с тем, что уже немного поздно. Чуть раньше бой получился бы немного более конкурентным».

Напомним, Головкин и Альварес уже провели два поединка между собой. В первом бою была зафиксирована ничья, а во втором — победу присудили мексиканцу. Третья встреча между боксерами может состояться в сентябре 2020 года.