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13:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Я такой: “Ух ты!”» Майк Тайсон решил шокировать мир

Легендарный американский боксер Майк Тайсон задумал покрыть татуировками все тело, сообщает vRINGe.com.

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Источник: Reuters

В 2003 году Майк Тайсон шокировал мир, сделав татуировку на голове за неделю до боя с Клиффордом Этьенном. Легенда бокса утверждает, что не жалеет о таком шаге: «Да нет. Много чего произошло из-за этой татуировки, много хорошего».

Во время загрузки произошла ошибка.

Более того, Тайсон сообщил, что может пойти с татуировками и дальше.

«На днях подумал сделать татуировку. Я же в хороших кондициях. Реально, думал о том, чтобы покрыть татуировкой все тело. Видел человека, который так сделал — от шеи до пят, и он был в форме, как и я, и выглядел превосходно. Я такой: “Ух ты!”», — сказал он.

Напомним, 53-летний провел на профи-ринге 56 поединков, из которых 50 выиграл и шесть проиграл. В период с 1987 по 1990 года Тайсон был абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории.

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