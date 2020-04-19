«Я такой: “Ух ты!”» Майк Тайсон решил шокировать мир
Легендарный американский боксер Майк Тайсон задумал покрыть татуировками все тело, сообщает vRINGe.com.
Легендарный американский боксер Майк Тайсон задумал покрыть татуировками все тело, сообщает vRINGe.com.
В 2003 году Майк Тайсон шокировал мир, сделав татуировку на голове за неделю до боя с Клиффордом Этьенном. Легенда бокса утверждает, что не жалеет о таком шаге: «Да нет. Много чего произошло
Более того, Тайсон сообщил, что может пойти с татуировками и дальше.
«На днях подумал сделать татуировку. Я же в хороших кондициях. Реально, думал о том, чтобы покрыть татуировкой все тело. Видел человека, который так сделал — от шеи до пят, и он был в форме, как и я, и выглядел превосходно. Я такой: “Ух ты!”», — сказал он.
Напомним, 53-летний провел на