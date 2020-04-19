«Я такой: “Ух ты!”» Майк Тайсон решил шокировать мир

Источник: Reuters

В 2003 году Майк Тайсон шокировал мир, сделав татуировку на голове за неделю до боя с Клиффордом Этьенном. Легенда бокса утверждает, что не жалеет о таком шаге: «Да нет. Много чего произошло из-за этой татуировки, много хорошего».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9c6f46ffdbde3c63e1df" data-vnd="9c6f46ffdbde3c63e1df" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9c6f46ffdbde3c63e1df" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Более того, Тайсон сообщил, что может пойти с татуировками и дальше.

«На днях подумал сделать татуировку. Я же в хороших кондициях. Реально, думал о том, чтобы покрыть татуировкой все тело. Видел человека, который так сделал — от шеи до пят, и он был в форме, как и я, и выглядел превосходно. Я такой: “Ух ты!”», — сказал он.