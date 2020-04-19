Деревянченко поставил Головкина выше Джейкобса и раскрыл план на бой с «Канело»

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Также Деревянченко рассказал о желании встретиться с главными звездами дивизиона. Он пытался договориться о поединке в мае с чемпионом WBA (Super) и WBC (Franchise) мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−2−1, 36 КО), но этому помешала пандемия коронавируса.

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— Если честно, то на бой с Головкиным у нас был один план — и этот план не пошел. Включился другой план сам по себе. Он начал приносить результат, и я продолжал так боксировать, — вспоминает Деревянченко. — В бою с «Канело» тоже, может быть, не получилось бы. Думаю, надо было на дистанции боксировать, постоянно двигаться, не останавливаться, хорошо его встречать жесткими ударами и комбинациями. Думаю, так.

— Недавно на Boxingscene было ваше интервью, где вы сказали, что хотите реванш с Головкиным или бой с Чарло.

— «Канело», Головкин, Чарло. Есть еще чемпион мира WBO Деметриус Андраде. Это, я думаю, четверка самых сильных боксеров. Это большие бои. С точки зрения бизнеса они выгодны всем. Если выиграешь у одного из этих боксеров, у тебя будут пояса, признание публики, ты сможешь двигаться дальше.

— Андраде уже дважды сказал, что готов против вас боксировать.

— Я сейчас читаю новости, и там каждый день боксеры говорят, что надерут друг другу задницу (смеется).

— Пока дома, на карантине.

— Ну да. Тренировок нет, им в голову что-то бьет, и они друг на друга гавкают.

— Кто лучший средневес в истории бокса?

— Не знаю, мне нравился Роберто Дюран.

— С кем было сложнее всего боксировать: с Головкиным или с Джейкобсом?

— Это боксеры с двумя совсем разными стилями. Я думаю, с Головкиным. Сам бой был тяжелее по накалу, по всему. С Головкиным коса нашла на камень. С Джейкобсом после 12 раундов я еще был готов продолжать боксировать. Это нехватка опыта проведения 12-раундовых поединков с таким соперником. Надо было поднажать в седьмом-восьмом раундах. Раньше, чем я это сделал. Может быть, бой пошел бы по другому сценарию.

— Хотелось бы взять реванш у Матвея Коробова, только уже в профессионалах?

— Если честно, я об этом не думал. Наверное, скажу «нет». Если такой бой организуют и этот бой будет выгоден с финансовой точки зрения ему, мне и всем — почему бы и нет. Был бы хороший бой.