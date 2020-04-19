Боксер Гассиев продолжит тренироваться под руководством американца Санчеса

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Мурат Гассиев продолжит тренироваться под руководством американского специалиста Абеля Санчеса. Об этом Гассиев сообщил ТАСС.

«Меня все устраивает, поэтому продолжу тренироваться у Абеля. Если нужно, мне всегда поможет Виталий Константинович (Сланов — прим. ТАСС)», — сказал 26-летний Гассиев.

Гассиев уже несколько лет готовится к боям в Калифорнии под руководством Санчеса. Американский специалист также тренировал бывшего чемпиона мира Геннадия Головкина из Казахстана, однако в апреле 2019 года стороны прекратили сотрудничество.