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14:49 (мск), источник: ТАСС

Боксер Гассиев продолжит тренироваться под руководством американца Санчеса

Российский спортсмен заявил, что его все устраивает в тренере.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Мурат Гассиев продолжит тренироваться под руководством американского специалиста Абеля Санчеса. Об этом Гассиев сообщил ТАСС.

«Меня все устраивает, поэтому продолжу тренироваться у Абеля. Если нужно, мне всегда поможет Виталий Константинович (Сланов — прим. ТАСС)», — сказал 26-летний Гассиев.

Гассиев уже несколько лет готовится к боям в Калифорнии под руководством Санчеса. Американский специалист также тренировал бывшего чемпиона мира Геннадия Головкина из Казахстана, однако в апреле 2019 года стороны прекратили сотрудничество.

Гассиев проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг в июле 2018 года единогласным решением судей. После этого россиянин не выходил на ринг. Он несколько раз должен был дебютировать в супертяжелом весе, однако поединки каждый раз откладывались. В активе бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.

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