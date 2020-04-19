Деревянченко рассказал о состоянии экс-тренера «Астана Арланс» после жестокого избиения и комы
Украинец Сергей Деревянченко (13−2, 10 КО) рассказал о состоянии своего бывшего тренера и
Украинец Сергей Деревянченко (13−2, 10 КО) рассказал о состоянии своего бывшего тренера и
В апреле 2018 года между Корчинским и Кареном Саркисяном случился словесный конфликт в Николаеве. В результате нападения тренер получил закрытую
«Корчинский сейчас находится в Киеве, в Броварах, где проходит реабилитацию, — сказал Деревянченко во время прямого эфира Luckypunch.net в Instagram. — Есть
Недавно поймали этого человека, который совершил нападение. Будут суды и будут выносить приговор. Однако от этого ни холодно ни жарко, а у человека здоровья отняли. У него и у семьи".
57-летний Корчинский известен в Казахстане по работе с «Астана Арланс», с которым выиграл Всемирную серию бокса (WSB) в 2013 году. В том сезоне «арланы» победили в финале «Украинских атаманов», а Корчинского признали лучшим тренером WSB. До «Астана Арланс» он побеждал в WSB с итальянской командой MilanoThunder.
Боксом Корчинский занимается с 12 лет. Он — мастер спорта СССР и заслуженный тренер Украины. В начале тренерской карьеры работал в штабе юниорской сборной СССР, а после развала Советского Союза — в штабе сборной Украины на четырех Олимпиадах, в том числе как главный тренер — на ОИ-2008 в Пекине.
Среди воспитанников Корчинского сразу три участника ОИ — это Сергей Ковганко, Олег Машкин и Деревянченко, который также защищал цвета «Астана Арланс». Сейчас Деревянченко выступает в профи, а в последнем бою 5 октября проиграл решением казахстанцу Геннадию Головкину (40−1−1, 35 КО), который стал чемпионом IBF и IBO в среднем весе.