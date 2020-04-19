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19 апреля, источник: Vesti.kz

Деревянченко рассказал о состоянии экс-тренера «Астана Арланс» после жестокого избиения и комы

Украинец Сергей Деревянченко (13−2, 10 КО) рассказал о состоянии своего бывшего тренера и экс-наставника «Астана Арланс» Сергея Корчинского, который восстанавливается после нападения.

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Источник: nikvesti.com

В апреле 2018 года между Корчинским и Кареном Саркисяном случился словесный конфликт в Николаеве. В результате нападения тренер получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и ушиб мозга тяжелой степени. Продолжительное время Корчинский находился в коме, а сейчас проходит длительный курс восстановления.

«Корчинский сейчас находится в Киеве, в Броварах, где проходит реабилитацию, — сказал Деревянченко во время прямого эфира Luckypunch.net в Instagram. — Есть какие-то изменения в лучшую сторону, но не так, как хотелось бы. Я пару раз был у него в клинике. Когда второй раз я был, то он меня увидел и узнал, это не может не радовать. Он поздоровался со мной, и мы поговорили.

Недавно поймали этого человека, который совершил нападение. Будут суды и будут выносить приговор. Однако от этого ни холодно ни жарко, а у человека здоровья отняли. У него и у семьи".

57-летний Корчинский известен в Казахстане по работе с «Астана Арланс», с которым выиграл Всемирную серию бокса (WSB) в 2013 году. В том сезоне «арланы» победили в финале «Украинских атаманов», а Корчинского признали лучшим тренером WSB. До «Астана Арланс» он побеждал в WSB с итальянской командой MilanoThunder.

Боксом Корчинский занимается с 12 лет. Он — мастер спорта СССР и заслуженный тренер Украины. В начале тренерской карьеры работал в штабе юниорской сборной СССР, а после развала Советского Союза — в штабе сборной Украины на четырех Олимпиадах, в том числе как главный тренер — на ОИ-2008 в Пекине.

Среди воспитанников Корчинского сразу три участника ОИ — это Сергей Ковганко, Олег Машкин и Деревянченко, который также защищал цвета «Астана Арланс». Сейчас Деревянченко выступает в профи, а в последнем бою 5 октября проиграл решением казахстанцу Геннадию Головкину (40−1−1, 35 КО), который стал чемпионом IBF и IBO в среднем весе.

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