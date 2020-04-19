Деревянченко рассказал о состоянии экс-тренера «Астана Арланс» после жестокого избиения и комы

Источник: nikvesti.com

В апреле 2018 года между Корчинским и Кареном Саркисяном случился словесный конфликт в Николаеве. В результате нападения тренер получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и ушиб мозга тяжелой степени. Продолжительное время Корчинский находился в коме, а сейчас проходит длительный курс восстановления.

«Корчинский сейчас находится в Киеве, в Броварах, где проходит реабилитацию, — сказал Деревянченко во время прямого эфира Luckypunch.net в Instagram. — Есть какие-то изменения в лучшую сторону, но не так, как хотелось бы. Я пару раз был у него в клинике. Когда второй раз я был, то он меня увидел и узнал, это не может не радовать. Он поздоровался со мной, и мы поговорили.

Недавно поймали этого человека, который совершил нападение. Будут суды и будут выносить приговор. Однако от этого ни холодно ни жарко, а у человека здоровья отняли. У него и у семьи".

57-летний Корчинский известен в Казахстане по работе с «Астана Арланс», с которым выиграл Всемирную серию бокса (WSB) в 2013 году. В том сезоне «арланы» победили в финале «Украинских атаманов», а Корчинского признали лучшим тренером WSB. До «Астана Арланс» он побеждал в WSB с итальянской командой MilanoThunder.

Боксом Корчинский занимается с 12 лет. Он — мастер спорта СССР и заслуженный тренер Украины. В начале тренерской карьеры работал в штабе юниорской сборной СССР, а после развала Советского Союза — в штабе сборной Украины на четырех Олимпиадах, в том числе как главный тренер — на ОИ-2008 в Пекине.