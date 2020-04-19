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22:15 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер Головкина сделал заявление про третий бой с «Канело»

Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) Джонатан Бэнкс в интервью iFL TV объявил, что бой с обладателем титулов WBA (Super) и WBC (Franchise) мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО) не состоится в сентябре. Его слова приводит Sports.ru.

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Сначала Головкин намерен провести бой с обязательным претендентом на титул IBF поляком Камилом Шереметой (21−0, 5 КО).

«Команда «Канело» позвонила по поводу боя в сентябре, но я ответил отказом, — заявил Бэнкс. — Наш план состоит в том, чтобы провести бой против Шереметы, потом еще один бой. Затем мы будем готовы к поединку с «Канело».

Ранее мы обращались к команде Альвареса, что мы готовы драться, но нам ответили отказом. Он сделал то, что хотел. Теперь «Канело» говорит о готовности драться с Головкиным. Но у Геннадия уже есть другие планы. Если они хотят получить этот бой, то он состоится позже. Нам нужно делать это вместе.

Напомним, что Головкин дважды встречался с Альваресом на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Первый поединок в сентябре 2017 года завершился ничьей, а спустя 12 месяцев решением большинства судей победил мексиканец.

В последних боях Головкин в октябре победил решением украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО), а Альварес в ноябре нокаутировал россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО) и завоевал титул WBO в полутяжелом весе, от которого отказался через полтора месяца.

Тренер Головкина сделал заявление про третий бой с "Канело"
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