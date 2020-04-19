Тренер Головкина сделал заявление про третий бой с «Канело»

Сначала Головкин намерен провести бой с обязательным претендентом на титул IBF поляком Камилом Шереметой (21−0, 5 КО).

«Команда «Канело» позвонила по поводу боя в сентябре, но я ответил отказом, — заявил Бэнкс. — Наш план состоит в том, чтобы провести бой против Шереметы, потом еще один бой. Затем мы будем готовы к поединку с «Канело».

Ранее мы обращались к команде Альвареса, что мы готовы драться, но нам ответили отказом. Он сделал то, что хотел. Теперь «Канело» говорит о готовности драться с Головкиным. Но у Геннадия уже есть другие планы. Если они хотят получить этот бой, то он состоится позже. Нам нужно делать это вместе.

Напомним, что Головкин дважды встречался с Альваресом на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Первый поединок в сентябре 2017 года завершился ничьей, а спустя 12 месяцев решением большинства судей победил мексиканец.