«Он выиграл, но…». Экс-чемпион высказался о третьем бое Головкин — «Канело» и вынес вердикт по двум первым

«По поводу третьего боя Головкина и “Канело”. Даже не знаю, что сказать. Во время просмотра их второго боя у меня было не покидающее меня ощущение, что боксируют два клона: выбрасывают одни и те же удары, попадают друг по другу теми же ударами, двигаются абсолютно одинаково. Я считаю, что в реванше победил “Канело”, и мне кажется, что за счет второго боя он смог сравняться с Головкиным. Альварес лучше Головкина в скорости, силе и в навыках бокса, но я бы не сказал, что он продемонстрировал это хоть в каком-то из боев с GGG. Он выиграл, но выиграл с минимальным преимуществом. Думаю, первый поединок выиграл GGG, а второй — Альварес», — заявил Портер.