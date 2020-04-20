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08:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Он выиграл, но…». Экс-чемпион высказался о третьем бое Головкин — «Канело» и вынес вердикт по двум первым

Экс-чемпион мира в полусреднем весе американец Шон Портер (30−3−1, 17 КО) в интервью FightHype.com поделился мнением о третьем поединке между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО).

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«По поводу третьего боя Головкина и “Канело”. Даже не знаю, что сказать. Во время просмотра их второго боя у меня было не покидающее меня ощущение, что боксируют два клона: выбрасывают одни и те же удары, попадают друг по другу теми же ударами, двигаются абсолютно одинаково. Я считаю, что в реванше победил “Канело”, и мне кажется, что за счет второго боя он смог сравняться с Головкиным. Альварес лучше Головкина в скорости, силе и в навыках бокса, но я бы не сказал, что он продемонстрировал это хоть в каком-то из боев с GGG. Он выиграл, но выиграл с минимальным преимуществом. Думаю, первый поединок выиграл GGG, а второй — Альварес», — заявил Портер.

Ранее стало известно, что стороны договорились о третьем поединке на 12 сентября. Наиболее вероятным местом проведения боя называется стадион AT`T в Далласе (штат Техас, США).

Предыдущие их два боя состоялись также в сентябре, но в Лас-Вегасе: в 2017 году их первое противостояние завершилось ничьей, ровно через год минимально победил мексиканец.

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