Тренер Головкина высказал свое недовольство последним боем GGG и объяснил 12 раундов
Бэнкс признался, что хотел бы видеть другого соперника.
Бэнкс признался, что хотел бы видеть другого соперника.
Джонатан Бэнкс, тренер чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО), в интервью IFL TV прокомментировал последний бой своего подопечного против украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО).
Их поединок состоялся в октябре прошлого года в
«Люди говорят: «Стили делают бои», но никто ничего не говорит о бое Головкина с Деревянченко. Когда мне впервые предложили этот бой, мне он не понравился — я открыто и честно сказал об этом на
Весь тренировочный лагерь я говорил Головкину, что бой с Деревянченко будет кровавым месивом. Если бы у меня был выбор, я бы выбрал Деметриуса Андраде или