Тренер Головкина высказал свое недовольство последним боем GGG и объяснил 12 раундов

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Джонатан Бэнкс, тренер чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО), в интервью IFL TV прокомментировал последний бой своего подопечного против украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО).

Их поединок состоялся в октябре прошлого года в Нью-Йорке. Уже в первом раунде Деревянченко побывал в нокдауне, но сумел подняться и пройти всю дистанцию. По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Головкину.

«Люди говорят: «Стили делают бои», но никто ничего не говорит о бое Головкина с Деревянченко. Когда мне впервые предложили этот бой, мне он не понравился — я открыто и честно сказал об этом на пресс-конференции. Я говорил, что это будет как бой Уорд — Гатти. Бой будет выгрызаться зубами и когтями, потому что когда вы говорите «стили делают бои», я хочу, чтобы вы понимали, какой стиль сравнивается с каким и какой бой в итоге получится.