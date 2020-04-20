Текущие события
Футбол. Зарубежный
17.04
Белшина
Смолевичи
11
Футбол. Зарубежный
17.04
Шахтер С
Слуцк
12
Футбол. Зарубежный
18.04
Ислочь
Славия М
21
Футбол. Зарубежный
18.04
Рух
Минск
10
Футбол. Зарубежный
18.04
Витебск
Динамо Брс
10
Футбол. Зарубежный
18.04
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ
00
Все события
Фоторепортажи
1810 главных побед в карьере Алины Загитовой
18Звезды «Спартака» 90-х. Редкие кадры игроков красно-белых в молодости
11:02 (мск), источник: ТАСС

Умар Кремлев: Хабибу и Макгрегору нужно провести бой по правилам бокса

Федерация бокса России активно оказывает помощь людям в условиях пандемии коронавируса. В добровольческой деятельности участвуют чемпионы мира Мурат Гассиев, Федор Чудинов, а также многие тренеры и функционеры. Генеральный секретарь федерации Умар Кремлев рассказал в интервью ТАСС о работе волонтеров, помощи гражданам, а также предложил провести боксерский поединок между бойцами UFC Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

— Федерация бокса России активно ведет волонтерскую деятельность. Сколько всего людей задействовано и чем занимаются волонтеры?

— По всей стране у нас на сегодняшней день зарегистрировано в программе более 5 тыс. человек. 80% из них — это боксеры, тренеры, судьи и функционеры Федерации бокса России. Федерацией создана горячая линия, куда люди обращаются за поддержкой. Мы помогаем населению, бесплатно выдаем средства защиты, маски и антисептики. Также обязательно помогаем ветеранам Великой Отечественной войны.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Какую сумму на это выделила федерация?

— На эту программу выделено уже более 100 млн рублей. В ней также участвуют наши партнеры. Все мы объединились и помогаем людям.

— В этой программе участвуют чемпионы мира, другие заслуженные спортсмены.

— Мурат Гассиев внес свои средства, Федор Чудинов — тоже. Есть и другие боксеры, которые вложили свои деньги. В регионах руководители федераций выделяют свои средства. Также у нас во всех регионах созданы штабы, чтобы оперативно оказывать помощь тем, кто обратился по горячей линии.

Читайте также
Кремлев: Российский боксер Воробьев перед боем с Чухаджяном прошел все обследования

Олимпийская квалификация в Москве

— Контролируете ли вы членов сборной России, которые прилетели с олимпийской квалификации из Лондона?

— Антон Кадушин (тренер, заразившийся в Лондоне коронавирусом — прим. ТАСС) уже выздоровел, с ним все хорошо. У остальных ребят так же, мы все контролируем и следим за ситуацией.

— Правильно ли я понимаю, что вы планируете предложить заново провести квалификацию на Олимпийские игры?

— Да. Будем подавать заявку, чтобы провести квалификацию в Москве.

То, как это мероприятие было организовано в Англии, не соответствует уровню бокса. AIBA (Международная ассоциация бокса) направит соответствующее письмо, поскольку все национальные федерации уже предложили провести новый отбор.

— День бокса, который традиционно проходит в России 22 июля, пока в подвешенном состоянии?

— Да, на данный момент ситуация такая. Пока мы не знаем, что будет. Посмотрим, какая ситуация будет в первых числах мая. Хочется, чтобы мы поскорее победили коронавирус.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Агент раскрыл гонорар Хабиба за бой с МакГрегором

Без обнимашек

— Вы как-то предлагали Хабибу Нурмагомедову провести боксерский поединок. В силе еще предложение?

— Он сейчас в своей стихии. Но чтобы Хабибу выступить в боксе, должна быть совершенно другая подготовка. С другой стороны, каждый может попробовать, почему бы и нет. Вот, например, идут споры с Макгрегором. Чтобы это раз и навсегда решить, нужно выйти на дуэль по правилам бокса. Можно без всяких обнимашек на кулаках выйти и поставить точку в этом споре. Это единственный вариант. Хабиб — Мэйуэзер — это совсем не то. Готовы помочь организовать бой Хабиба с Макгрегором по правилам бокса, можем и оплатить его.

— Бой Бернарда Хопкинса с Роем Джонсом — младшим в России реален?

— Да, конечно реален! Мы общались с обоими, они ждут, когда мы начнем такой бой организовывать. Конечно, они в годах, но почему бы не сделать такой бой? Они в хорошей форме, у них не закрыт спор.

— Есть ли смысл проводить бои, подобные поединку Емельяненко — Кокляев? Видите ли вы в этом смысл?

— Конечно!

Если есть те, кто готов из ММА переходить в бокс или драться по правилам бокса, мы готовы помогать. Чтобы они дрались как мужчины и доказывали, кто из них лучший.

Мы будем поддерживать такие начинания — это хорошо для популяризации и развития бокса. У нас есть люди, которым нравится бокс в разном формате. Кто-то любит более профессиональные бои, кто-то — бои звезд шоу-бизнеса.

— Было же шоу «Король ринга», где дрались звезды шоу-бизнеса.

— Мы планируем его возродить! Будем активно работать, чтобы был такой формат. Есть много артистов, которые занимаются. Например, Тимати любит бокс, Баста любит. Можно сделать такой бой, мы готовы его организовать. Можно сказать, я им сейчас официально предлагаю побоксировать! А мы как федерация этот бой организуем. Я отправлю Тимати и Басте предложения, чтобы они побоксировали.

Читайте также
Цзю — о критике россиян в адрес Хабиба: Неприятно слышать такие слова. У нас не умеют болеть на 100%

Накажем, но не бросим

— Следите ли вы за ситуацией с Георгием Кушиташвили?

— Мы следим и контролируем. Он сейчас будет работать у нас как волонтер. Мы разбираемся в каждой детали. Как я и говорил, мы его жестко накажем, но бросать не будем. Если человек хочет перевоспитаться и поменяться, мы должны ему помочь.

— Какой у вас рецепт для поддержания своего здоровья в период пандемии коронавируса?

— Подъем в 6 утра. Далее для тех, кто живет в деревне, можно пойти рубить дрова. Это хорошая физическая нагрузка и полноценная тренировка. А вечером желательно хотя бы два раза в неделю ходить в баню. И каждый день нужно тренироваться, поддерживать форму.

Беседовал Игорь Лазорин

Читайте также
Отец Хабиба: хочу реванш с Конором, чтобы хейтеры замолчали
Во время загрузки произошла ошибка.
14 января© Ньюстюб
 "Мама сказала: даже если все вымрут, вы поедете"
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
Составлен список лучших вратарей мира
Легенда КХЛ требует у «Ак Барса» зарплату в 100 миллионов
Агент раскрыл гонорар Хабиба за бой с МакГрегором
Названы самые быстрые футболисты мира
Как бы выглядел футбол, если бы не было коронавируса (фото)
Стали известны игроки «Реала», которые могут быть проданы летом
Глава УЕФА верит, что вариант доиграть сезон будет найден
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь