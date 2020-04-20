Умар Кремлев: Хабибу и Макгрегору нужно провести бой по правилам бокса

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— Федерация бокса России активно ведет волонтерскую деятельность. Сколько всего людей задействовано и чем занимаются волонтеры?

— По всей стране у нас на сегодняшней день зарегистрировано в программе более 5 тыс. человек. 80% из них — это боксеры, тренеры, судьи и функционеры Федерации бокса России. Федерацией создана горячая линия, куда люди обращаются за поддержкой. Мы помогаем населению, бесплатно выдаем средства защиты, маски и антисептики. Также обязательно помогаем ветеранам Великой Отечественной войны.

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— Какую сумму на это выделила федерация?

— На эту программу выделено уже более 100 млн рублей. В ней также участвуют наши партнеры. Все мы объединились и помогаем людям.

— В этой программе участвуют чемпионы мира, другие заслуженные спортсмены.

— Мурат Гассиев внес свои средства, Федор Чудинов — тоже. Есть и другие боксеры, которые вложили свои деньги. В регионах руководители федераций выделяют свои средства. Также у нас во всех регионах созданы штабы, чтобы оперативно оказывать помощь тем, кто обратился по горячей линии.

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Олимпийская квалификация в Москве

— Контролируете ли вы членов сборной России, которые прилетели с олимпийской квалификации из Лондона?

— Антон Кадушин (тренер, заразившийся в Лондоне коронавирусом — прим. ТАСС) уже выздоровел, с ним все хорошо. У остальных ребят так же, мы все контролируем и следим за ситуацией.

— Правильно ли я понимаю, что вы планируете предложить заново провести квалификацию на Олимпийские игры?

— Да. Будем подавать заявку, чтобы провести квалификацию в Москве.

То, как это мероприятие было организовано в Англии, не соответствует уровню бокса. AIBA (Международная ассоциация бокса) направит соответствующее письмо, поскольку все национальные федерации уже предложили провести новый отбор.

— День бокса, который традиционно проходит в России 22 июля, пока в подвешенном состоянии?

— Да, на данный момент ситуация такая. Пока мы не знаем, что будет. Посмотрим, какая ситуация будет в первых числах мая. Хочется, чтобы мы поскорее победили коронавирус.

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Без обнимашек

— Вы как-то предлагали Хабибу Нурмагомедову провести боксерский поединок. В силе еще предложение?

— Он сейчас в своей стихии. Но чтобы Хабибу выступить в боксе, должна быть совершенно другая подготовка. С другой стороны, каждый может попробовать, почему бы и нет. Вот, например, идут споры с Макгрегором. Чтобы это раз и навсегда решить, нужно выйти на дуэль по правилам бокса. Можно без всяких обнимашек на кулаках выйти и поставить точку в этом споре. Это единственный вариант. Хабиб — Мэйуэзер — это совсем не то. Готовы помочь организовать бой Хабиба с Макгрегором по правилам бокса, можем и оплатить его.

— Бой Бернарда Хопкинса с Роем Джонсом — младшим в России реален?

— Да, конечно реален! Мы общались с обоими, они ждут, когда мы начнем такой бой организовывать. Конечно, они в годах, но почему бы не сделать такой бой? Они в хорошей форме, у них не закрыт спор.

— Есть ли смысл проводить бои, подобные поединку Емельяненко — Кокляев? Видите ли вы в этом смысл?

— Конечно!

Если есть те, кто готов из ММА переходить в бокс или драться по правилам бокса, мы готовы помогать. Чтобы они дрались как мужчины и доказывали, кто из них лучший.

Мы будем поддерживать такие начинания — это хорошо для популяризации и развития бокса. У нас есть люди, которым нравится бокс в разном формате. Кто-то любит более профессиональные бои, кто-то — бои звезд шоу-бизнеса.

— Было же шоу «Король ринга», где дрались звезды шоу-бизнеса.

— Мы планируем его возродить! Будем активно работать, чтобы был такой формат. Есть много артистов, которые занимаются. Например, Тимати любит бокс, Баста любит. Можно сделать такой бой, мы готовы его организовать. Можно сказать, я им сейчас официально предлагаю побоксировать! А мы как федерация этот бой организуем. Я отправлю Тимати и Басте предложения, чтобы они побоксировали.

Накажем, но не бросим

— Следите ли вы за ситуацией с Георгием Кушиташвили?

— Мы следим и контролируем. Он сейчас будет работать у нас как волонтер. Мы разбираемся в каждой детали. Как я и говорил, мы его жестко накажем, но бросать не будем. Если человек хочет перевоспитаться и поменяться, мы должны ему помочь.

— Какой у вас рецепт для поддержания своего здоровья в период пандемии коронавируса?

— Подъем в 6 утра. Далее для тех, кто живет в деревне, можно пойти рубить дрова. Это хорошая физическая нагрузка и полноценная тренировка. А вечером желательно хотя бы два раза в неделю ходить в баню. И каждый день нужно тренироваться, поддерживать форму.