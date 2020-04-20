Тренер Головкина ответил на вызов от чемпиона мира

«Насколько я знаю, Юбенку какое-то время назад предлагали провести бой с Головкиным. Он отказался. Теперь он снова бросает ему вызов. Я хочу спросить: а что он может нам предложить? Поверьте, у меня нет никакого неуважения к Юбенку. Я всегда стараюсь относиться к бойцам с максимальным уважением. Так что здесь нет никакого неуважения, но если Геннадий спросит меня: “С кем нам стоит подраться?”, я отвечу: “А что на кону? Что мы можем предложить?”» — сказал Бэнкс в интервью IFL TV.