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11:25 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер Головкина ответил на вызов от чемпиона мира

Тренер чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) Джонатан Бэнкс прокомментировал недавние слова обладателя «временного» пояса WBA в этой же категории Криса Юбенка-младшего (29−2, 22 КО).

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В частности, британец бросил вызов GGG, пообещав отправить того на канвас.

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«Насколько я знаю, Юбенку какое-то время назад предлагали провести бой с Головкиным. Он отказался. Теперь он снова бросает ему вызов. Я хочу спросить: а что он может нам предложить? Поверьте, у меня нет никакого неуважения к Юбенку. Я всегда стараюсь относиться к бойцам с максимальным уважением. Так что здесь нет никакого неуважения, но если Геннадий спросит меня: “С кем нам стоит подраться?”, я отвечу: “А что на кону? Что мы можем предложить?”» — сказал Бэнкс в интервью IFL TV.

Напомним, Юбенк в 2016 году был близок к бою с Головкиным, но в последний момент сделка сорвалась. В итоге британца заменил его соотечественник Келл Брук (39−2, 27 КО). Последний выстоял против GGG только пять раундов и получил перелом глазницы.

В своем последнем поединке британец победил россиянина Матвея Коробова и завоевал титул. В свою очередь, Головкин в октябре одержал победу над украинцем Сергеем Деревянченко и стал обладателем вакантных титулов IBF и IBO.

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