Тренер Головкина ответил на вызов от чемпиона мира
Тренер чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) Джонатан Бэнкс прокомментировал недавние слова обладателя «временного» пояса WBA в этой же категории Криса
Тренер чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) Джонатан Бэнкс прокомментировал недавние слова обладателя «временного» пояса WBA в этой же категории Криса
В частности, британец бросил вызов GGG, пообещав отправить того на канвас.
«Насколько я знаю, Юбенку
Напомним, Юбенк в 2016 году был близок к бою с Головкиным, но в последний момент сделка сорвалась. В итоге британца заменил его соотечественник Келл Брук (39−2, 27 КО). Последний выстоял против GGG только пять раундов и получил перелом глазницы.
В своем последнем поединке британец победил россиянина Матвея Коробова и завоевал титул. В свою очередь, Головкин в октябре одержал победу над украинцем Сергеем Деревянченко и стал обладателем вакантных титулов IBF и IBO.