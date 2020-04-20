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13:09 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер Головкина сделал заявление про следующий бой

Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) Джонатан Бэнкс в интервью iFL TV высказался по поводу возвращения своего подопечного.

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Источник: AP 2020

По словам Бэнкса, Головкин готовился к бою с обязательным претендентом из Польши Камилом Шереметой (21−0, 5 КО), когда пандемия коронавируса настигла их в тренировочном лагере.

«Все было здорово. Мы шутили, смеялись, работали. У нас был прекрасный тренировочный лагерь, но затем все разрушилось из-за пандемии. Все залы закрылись, и мы разъехались по домам. Как работается с Головкиным? Просто прекрасно. Он — реальный боец. Он очень хочет побыстрее вернуться на ринг и проводить бои. И он очень хочет вернуться на те позиции, которые занимал раньше».

Ожидается, что бой Головкина с Шереметой состоится в июне, а после в сентябре казахстанец проведет третий бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО). Их противостояние началось в сентябре 2017 года и завершилось вничью. Ровно через год минимальную победу праздновал Альварес.

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