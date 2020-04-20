Тренер Головкина сделал заявление про следующий бой

«Все было здорово. Мы шутили, смеялись, работали. У нас был прекрасный тренировочный лагерь, но затем все разрушилось из-за пандемии. Все залы закрылись, и мы разъехались по домам. Как работается с Головкиным? Просто прекрасно. Он — реальный боец. Он очень хочет побыстрее вернуться на ринг и проводить бои. И он очень хочет вернуться на те позиции, которые занимал раньше».