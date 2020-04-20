Александр Усик заявил, что будет сниматься в Голливуде
Украинский боксер Александра Усик рассчитывает начать кинокарьеру.
Украинский боксер Александра Усик рассчитывает начать кинокарьеру.
Об этом он заявил в интервью
— Я буду сниматься в Голливуде — в кино, — сказал Усик. — У меня есть пара друзей из Америки, с которыми я встречался в
Усик — олимпийский чемпион 2012 года (до 91 кг) и бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). 33-летний боксер перешел в супертяжелый вес, где дебютирует в бою с британцем Дереком Чисорой ориентировочно в июне. На счету Усика 17 побед в 17 боях в профессиональном боксе.