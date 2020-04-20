Александр Усик заявил, что будет сниматься в Голливуде

— Я буду сниматься в Голливуде — в кино, — сказал Усик. — У меня есть пара друзей из Америки, с которыми я встречался в Лос-Анджелесе, и какие-то такие вещи мы обсуждали. Но сначала нужно поучиться. Сказать, что у меня все получится — это самоуверенно. Но я уверенный в себе парень и готов учиться.