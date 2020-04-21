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10:04 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира задумал сорвать Головкину третий бой с «Канело» в сентябре

Чемпион мира по версии IBF во втором среднем весе американец Калеб Плант (20−0, 12 KO) заявил, что готов подраться с чемпионом мира в четырех весовых категориях мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 KO) после окончания карантина, введенного в США из-за пандемии коронавируса. Его слова приводит Boxingnews24.com.

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Плант был одним из претендентов на майский бой с «Канело», но отказался от предложения Golden Boy. Американец сослался на недостаточное время на подготовку — в середине февраля он провел первую защиту титула, остановив в десятом раунде обязательного претендента из Германии Винсента Файгенбутца (31−3−0, 28 KO).

«Чувствую себя хорошо. К сентябрю я буду готов. Команда “Канело” пыталась надавить на меня, не дав времени на подготовку, но это была глупость с их стороны. Как бойцу мирового класса вы обязаны предлагать мне нечто разумное, не так ли? И я не пытаюсь набить себе цену. Конечно же, я готов подраться с ним после карантина», — сказал Плант.

Добавим, что у «Канело» на сентябрь имеется договоренность о третьем бое с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО). Предыдущие их два боя состоялись также в сентябре: в 2017 году их первое противостояние завершилось ничьей, ровно через год минимально победил мексиканец.

Альварес является действующим чемпионом в среднем (WBC Franchise/WBA Super) и втором среднем дивизионах (WBA Regular), а Головкину принадлежат титулы IBF и IBO в среднем весе.

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