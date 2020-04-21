Геннадий Головкин признан лучшим средневесом десятилетия

Авторы отмечают, что Головкин занял первое место в их рейтинге, несмотря на поражение от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО), который в итоге стал вторым.
За период 2010—2019 годов казахстанский боксер провел 25 боев, в которых одержал 23 победы при одной ничьей и одном поражении.
«Хотя Альварес победил Головкина (в реванше), борьба была достаточно близкой, чтобы отдать победу казахстанцу. Хотя это и не главное. Даже если бы «Канело» нокаутировал Головкина, GGG все равно обошел бы его в рейтинге десятилетия. На это есть две причины. Меньшая из них — это «стаж работы». Головкин провел целое десятилетие, проводя бои в среднем весе, а «Канело» был всего лишь мгновением его ока, несмотря на то, что он проделал большую работу в своем кратком визите в средний вес. Стоит отметить и «истребление», которое Головкин устроил в период с 1 января 2010 по 31 декабря 2019 года. Меня удивляет, как быстро был забыт урон, нанесенный среднему дивизиону, в пользу аргументов по поводу того, что «действительно произошло в бою с Альваресом».
Все началось в 2012 году. Последующие пять лет были ни чем иным как террором. Головкин нокаутировал шесть средневесов из первой пятерки; всего девять претендентов из первой десятки. Это не нормально. Трудно преувеличить его заслуги. Он, безусловно, не имеет себе равных среди тяжеловесов и средневесов.
Головкин доминировал в дивизионе более половины десятилетия, и это то, что нас интересует. Головкин — номер один, — пишет издание.
Полностью десятка лучших средневесов десятилетия по версии The Sweet Science выглядит так:
1. Геннадий Головкин
2. Сауль Альварес
3. Серхио Мартинес
4. Дэниэл Джейкобс
5. Дэниэл Гил
6. Мигель Котто
7. Билли Джо Сондерс
8. Феликс Штурм
9. Питер Куиллин
10. Дмитрий Пирог.