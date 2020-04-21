Геннадий Головкин признан лучшим средневесом десятилетия

«Хотя Альварес победил Головкина (в реванше), борьба была достаточно близкой, чтобы отдать победу казахстанцу. Хотя это и не главное. Даже если бы «Канело» нокаутировал Головкина, GGG все равно обошел бы его в рейтинге десятилетия. На это есть две причины. Меньшая из них — это «стаж работы». Головкин провел целое десятилетие, проводя бои в среднем весе, а «Канело» был всего лишь мгновением его ока, несмотря на то, что он проделал большую работу в своем кратком визите в средний вес. Стоит отметить и «истребление», которое Головкин устроил в период с 1 января 2010 по 31 декабря 2019 года. Меня удивляет, как быстро был забыт урон, нанесенный среднему дивизиону, в пользу аргументов по поводу того, что «действительно произошло в бою с Альваресом».