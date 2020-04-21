Следующего соперника Головкина задержала полиция

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Несмотря на пандемию коронавируса, Шеремета продолжает тренироваться индивидуально в ожидании объявления поединка, который, предварительно, должен состояться в начале июня в Калифорнии (США).

Во время одной из пробежек на улице боксер был задержан полицией. Стражи порядка рассматривали возможность наказания спортсмена за нарушение правил, ограничивающих движение.

«Я объяснил офицерам, что это моя работа. Я бегаю не потому, что мне нравится, а потому, что должен, потому что я готовлюсь к бою за титул чемпиона мира. Полицейские все поняли и отпустили», — отметил Шеремета.

«Все закрыто, но я стараюсь поддерживать себя в форме и постоянно что-то делать. На данный момент у нас нет новостей о новой дате боя, поэтому мы ждем», — добавил поляк.

Для Головкина предстоящий бой станет первой защитой титула IBF, который он завоевал 5 октября в Нью-Йорке (США), когда единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко. В андеркарте того же вечера выступил Шеремета. Поляк во втором раунде нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса и стал претендентом на титул IBF.