«Канело» Альварес выдвинул условие на бой с МакГрегором

Источник: AP 2020

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис DAZN рассматривает возможность проведения боя по правилам бокса между Альваресом и МакГрегором.

«Многое из того, что вы видите в СМИ — чистая спекуляция. Сейчас нет бойцовских событий, нет новостей. Бокс — это бизнес, и если Конор МакГрегор соберется перейти в бокс, мы с ним встретимся. Чего Сауль не будет делать, так это выходить ради такого боя в клетку.

Сауль на лучшем этапе карьеры, и дальше вы увидите его самую сильную версию. Он крепчает, у него огромный опыт, он молод и не пропускал большого количества ударов. В боксе у него еще достаточно времени, — заявил тренер.