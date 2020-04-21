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12:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» Альварес выдвинул условие на бой с МакГрегором

Чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканский боксер Сауль Альварес готов провести бой с экс-чемпионом UFC ирландским бойцом Конором МакГрегором, но только на боксерском ринге. Об этом Boxingscene.com заявил тренер «Канело» Эдди Рейносо.

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Источник: AP 2020

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис DAZN рассматривает возможность проведения боя по правилам бокса между Альваресом и МакГрегором.

«Многое из того, что вы видите в СМИ — чистая спекуляция. Сейчас нет бойцовских событий, нет новостей. Бокс — это бизнес, и если Конор МакГрегор соберется перейти в бокс, мы с ним встретимся. Чего Сауль не будет делать, так это выходить ради такого боя в клетку.

Сауль на лучшем этапе карьеры, и дальше вы увидите его самую сильную версию. Он крепчает, у него огромный опыт, он молод и не пропускал большого количества ударов. В боксе у него еще достаточно времени, — заявил тренер.

Добавим, что МакГрегор имеет опыт боксерский поединков. В 2017 году ирландец вышел против Флойда Мейвезера-младшего и проиграл американцу техническим нокаутом в десятом раунде.

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