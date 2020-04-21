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19:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Может, буду агентом его сына»: Бабаев — о знакомстве с Головкиным на финале Кубка Стэнли

Известный российский агент Шуми Бабаев во время прямого эфира Vesti.kz в Instagram вспомнил знакомство с казахстанским боксером Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО).

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Это случилось в июне 2018 года. Тогда Головкин лично поздравил хоккеистов «Вашингтона» с победой в Кубке Стэнли.

— Мы с Геннадием познакомились в Вегасе, когда «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли. Сфотографировались, пообщались. Очень хороший, позитивный человек. И о нем все, кто с ним общался, например мои друзья, высказываются хорошо. Он был со своим сыном. Хороший парень, приятный, — отметил Бабаев.

— Сын, кстати, у него хоккеем занимается.

— Да-да, я знаю. Может быть, когда-нибудь буду его агентом (улыбается).

Отметим, что за Головкина болеют российские звезды НХЛ — Александр Овечкин, Артемий Панарин, Илья Ковальчук, Евгений Малкин, Евгений Кузнецов. При этом Малкин и Ковальчук даже прилетали в Нью-Йорк и поддержали казахстанца в бою против канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО), который выиграл нокаутом в четвертом раунде.

Сам Головкин неоднократно посещал в качестве почетного гостя матчи НХЛ в Нью-Йорке, Анахайме и Лос-Анджелесе. В 2016 году казахстанский боксер на одной из игр встретился с легендарным Уэйном Гретцки, в 2015 году «Анахайм Дакс» сделал его своим «новичком».

Старший сын Головкина, Вадим, серьезно занимается хоккеем в США и тоже болеет за «Нью-Йорк Рейнджерс». По словам отца, мальчик даже на игры в Лос-Анджелесе ходит в джерси любимого клуба.

В январе 2016 года Головкин встретился с детьми из школы «Барыса». Во время общения с юными игроками чемпион мира по боксу рассказал о своей любви к хоккею и занятиях сына.

«Мне очень сильно нравится хоккей, — признался Головкин. — Однако я пошел на бокс, добился определенных результатов. У меня сынишка ходит на хоккей, он полюбил его».

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