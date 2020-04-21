Экс-боксера «Астана Арланс» назвали наследником Кличко и претендентом на титулы в супертяжелом весе
Бронзового призера Олимпийских игр-2016 в любителях и непобежденного
Бронзового призера Олимпийских игр-2016 в любителях и непобежденного
При этом в специальной статье на The Sun
«Высокий и мощный боксер не является новичком и молодой кровью. Однако именно в
В поединке в Саудовской Аравии он был не такой, каким мы привыкли его видеть. Но в его послужном списке есть солидные имена и победы. Например, Кевин Джонсон, Эрик Моллина.
Возвращаясь к его любительской карьере, отметим, что ее пиком стала бронзовая медаль, завоеванная на Олимпиаде-2016.
Он рассматривается как наследник Владимира Кличко в Восточной Европе. Хргович, к слову, имеет просто нереально сильный удар правой рукой. Он словно гром. Однако ему не хватает скорости или ловкости, которыми обладают его коллеги по дивизиону, — прозвучало в адрес Хрговича.
Добавим, что также в список будущих звезд были включены Тони Йока (Франция), Даниэль Дюбуа (Великобритания), Майкл Хантер (США), Эфе Аджагба (Нигерия), Фрэнк Санчез (Куба), Хьюи Фьюри (Великобритания).