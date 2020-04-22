Дмитрий Бивол назвал свою версию пятерки лучших боксеров современности
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Василий
Бивол на профессиональном ринге одержал 17 побед в 17 боях.
«Назову без градации. Говоря именно о боксерских качествах, мне нравятся Александр Усик, Теренс Кроуфорд, Эррол Спенс, Василий Ломаченко и Геннадий Головкин», — сказал Бивол, слова которого РИА Новости предоставлены
Также Бивол в очередной раз выразил готовность встретиться с обладателем поясов WBC и IBF россиянином Артуром Бетербиевым. «Бой с Бетербиевым вполне реален. Мы еще год назад не могли представить, что Канело (мексиканец Сауль Альварес) будет биться с Сергеем Ковалевым, а они в итоге провели поединок. Когда люди находятся примерно в одном весе, все реально», — заметил он.
На вопрос, что сказать скептикам, которые не верят в его шансы в бою с Бетербиевым, Бивол ответил:
«Когда я выступал по юношам, мне говорили, что мой бокс не соответствует молодежному уровню. По молодежи я стал чемпионом страны. И тогда говорили, что мне ничего не светит на взрослом уровне с моей специфической техникой, но я дважды выиграл Россию. И уже не надо вспоминать, что говорили о моих шансах в профессионалах. Если вспомнить 2010−2012 года, то никто не мог поверить, что я стану профессиональным боксером. А сейчас я чемпион мира. Так что все реально! Главное — верить в свои силы. И если я выхожу на ринг или говорю о готовности встретиться с