Боксер Лебедев рассказал о поддержке от Путина

Источник: РИА "Новости"

«Когда был в больнице, позвонил президент Путин. Владимир Владимирович поддержал меня, сказал: “Молодец, мы видели, что ты сражался до конца. Если что-то нужно, поможем”», — вспомнил Лебедев. По его словам, на следующий день к нему приехал человек, который помог в ходе реабилитации.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--48021e736e907a254426" data-vnd="48021e736e907a254426" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=48021e736e907a254426" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Поединок между Лебедевым и Джонсом состоялся в Москве в мае 2013 года. Тогда российский боксер потерпел поражение. Позже в допинг-пробе панамского спортсмена были обнаружены запрещенные препараты, и поединок был признан несостоявшимся.

На счету Лебедева 32 победы и три поражения. Последний раз он выходил на ринг в декабре 2019-го и проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну единогласным решением судей. Россиянин владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2012 по 2017 год и Международной боксерской федерации (IBF) в 2016 году.