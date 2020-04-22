«Не понимаю эти теории о ржавчине GGG». Эксперты DAZN — об идеальном сценарии и новой дате трилогии Головкин — «Канело»

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Ранее стало известно, что стороны договорились на 12 сентября. Предыдущие их два боя состоялись также в сентябре: 2017 году схватка завершилась вничью, годом позже минимально победил боксер из Мексики.

«Не исключено, что когда закончится карантин и вернется бокс, то первым значимым событием станет третья схватка между Головкиным и Альваресом, — размышляет Мэнникс. — С другой стороны, тренер Геннадия Джонатан Бэнкс утверждает, что сперва они проведут бой с обязательным претендентом поляком Камилом Шереметой. Уже и так много времени прошло после второго боя между Головкиным и Альваресом. Серхио, твое мнение?».

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«А я согласен, что обоим нужен промежуточный бой, — отвечает Мора. — Прежде всего по той причине, что мы не знаем, в каком состоянии бойцы вернутся после карантина. Такие вот паузы могут привести к тому, что парни немного впадут в состояние летаргии. А нам ведь нужно, чтобы это двое устроили в ринге настоящую бойню, а не уныло тыкали в друг друга джебами. Поэтому я поддерживаю идею провести сперва каждому по промежуточному бою. И я согласен с Бэнксом — не стоит выходить на Альвареса после такого простоя. А очную схватку можно провести годом позже, в мае или сентябре 2021 года. Я так вижу».

«Соглашусь. Идеальный сценарий — оба проводят по промежуточному бою, — поддерживает Мэнникс. — Головкин против Шереметы, Альварес против Билли Джо Сондерса. Что еще важно в плане раскрутки боя? То, что Головкину нужна уверенная и яркая победа. Ему нужен нокаут, ведь в предыдущих двух схватках он не впечатлил. Не скажу, что мне нравится тандем Головкин — Бэнкс, хотя они уже год вместе. Скажу больше. Головкину уже 38 лет. Так что здесь есть и другая сторона медали. Сколько времени у него осталось? Пойдет ли ему на пользу отсрочка боя? Нужно ли ему больше времени на то, чтобы сработаться с Бэнксом? Не уверен. Как по мне, команда Головкина просто сомневается, что в нынешней ситуации они могут на равных конкурировать с Альваресом. Они сомневаются в победе».

Мора принялся защищать Головкина: «Послушай, ты ведь не знаешь, каково это? А это капец как непросто выйти из летаргического сна и сразу же броситься на топового оппонента. Так что я полностью на стороне Бэнкса. Время играет не на руку Головкина? Пожалуй, так и есть. Но не факт. Они оба долго просидели без боев. А это частично убивает остроту боксера. Пассивность — главный враг бойца. Так что я понимаю Бэнкса. Но может ли Головкин позволить себе бой с Шереметой? Мы увидим. Считаю, Бэнкс делает все то, что и должен делать топовый тренер — заботиться прежде всего о своем бойце, хочет сперва, чтобы тот провел промежуточный бой в преддверии реально большого боя».

«ОК. Но объясни мне следующее. Допустим, Головкин дерется с Шереметой, нокаутирует его за три раунда, что кажется вполне реальным вариантом. Что это даст Головкину? — не унимается Мэнникс. — Что это может дать бойцу, который в последние годы дрался исключительно с лучшими из лучших? Что ему даст победа над Шереметой?».

«Посмотри на послужной список любой суперзвезды, — отвечает коллеге Мора. — Почти все брали такие вот бои против боксеров типа Шереметы между большими схватками. Это просто для того, чтобы сбросить ржавчину. Вот и все. Я допускаю, что Шеремета — боец не самого высокого уровня. Но Головкину просто нужно вернуться в ритм, нащупать свою дистанцию, темп. Ну и, конечно же, победить нокаутом. Тот же Стив Роллс подготовил Головкина к бойне с Сергеем Деревянченко. И если бы не было Роллса, то бой против украинца мог бы закончиться иначе. Думаю, в таком случае Деревянченко остановил бы Головкина».