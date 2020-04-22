«Пустая трата времени». Экс-соперник Головкина — о потенциальном поединке с Амиром Ханом

«Я больше ничего не могу сделать для того, чтобы наш бой произошел. Я и так сделал все возможное, но дело не сдвинулось с точки. И я потерял надежду. При том, что я делал все, о чем меня просили. Так что это все — пустая трата времени. Понятно, что он выбрал Кроуфорда. Он один из лучших боксеров сейчас. Трудно отказаться от боя с Теренсом. Я сам, прежде чем покинуть большую игру, хочу биться с лучшими. И добавлю, мы можем вернуться к переговорам с Ханом. Когда на кону будут серьезные деньги, мы сможем устроить бой», — сказал Брук.