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16:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Пустая трата времени». Экс-соперник Головкина — о потенциальном поединке с Амиром Ханом

Британский боксер Келл Брук оказался разочарованным в истории подписания контракта на бой с соотечественником Амиром Ханом. Он сообщил, что сделал все возможное для встречи в ринге.

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Источник: AP 2020

«Я больше ничего не могу сделать для того, чтобы наш бой произошел. Я и так сделал все возможное, но дело не сдвинулось с точки. И я потерял надежду. При том, что я делал все, о чем меня просили. Так что это все — пустая трата времени. Понятно, что он выбрал Кроуфорда. Он один из лучших боксеров сейчас. Трудно отказаться от боя с Теренсом. Я сам, прежде чем покинуть большую игру, хочу биться с лучшими. И добавлю, мы можем вернуться к переговорам с Ханом. Когда на кону будут серьезные деньги, мы сможем устроить бой», — сказал Брук.

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Боксеры долгое время пытаются встретиться в ринге.

В 2019 году они были близки к этому, но сделка сорвалась после того, как Хан принял решение биться с Теренсом Кроуфордом за приличный чек.

Теперь же Брук находится в поле зрения Кроуфорда. Они могут провести бой уже в этом году.

Брук же известен казахстанским любителям бокса тем, что являлся соперником казахстанца Геннадия Головкина. Они встретились в ринге в 2016 году. Противостояние завершилось досрочно в пятом раунде в пользу GGG.

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