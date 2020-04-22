Крадущийся тигр. Юбилейный бой Василия Жирова на профи-ринге

Vesti.kz рассказывают о памятном событии.

Полная дата поединка — 22 апреля 1999 года. «Балхашский тигр» прошел адаптацию среди профессионалов. Причем сполна. Очередной его выход на профи-ринг являлся юбилейным — двадцатым. До этого он ярко провел 19 встреч, каждая из которых завершилась победой казахстанца. Причем в 17-ти случаях он выигрывал досрочно.

Солидная статистика, ранг олимпийского чемпиона придавали ему определенный статус. К тому же, действовал он в ринге решительно и жестко. К слову, будучи любителем он также не отличался сентиментальностью — сказывался неортодоксальный подход к тренировкам его наставника Александра Апачинского.

Его дела в профи вел известный Боб Арум. Дебютировал же Василий в профи в 1997 году. Первым успехом стало завоевание титула интернационального чемпиона по версии WBC в первом тяжелом весе.

Трофей был добыт в бою против американца Рича ЛаМонтанье. Противостояние продлилось 12 раундов, по итогам которых судьи вынесли единогласное решение в пользу «Тигра».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Y99bnHK-Fs4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Приблизил же его к большим титулам именно 20-й поединок в профи. Ведь уже на кону его следующей встречи стоял полноценный пояс чемпиона мира. И ему крайне важно было сохранить свой победный ритм, дабы получить контракт на тот бой.

Итак, 20-й выход на ринг. Перед тем противостоянием о Жирове уже писали в зарубежной прессе. К слову, он был знаком американским экспертам бокса. Ведь на Олимпиаде-1996 в полуфинале Василий остановил их грозного бойца Антонио Тарвера. Случился реванш чемпионата мира-1995. Так что за чемпионом активно следили.

И очередным его шагом в карьере стал Онебо Максиме (Кот д`Ивуар). Именно с ним Жиров оспаривал вакантный титул континентального чемпиона Америки по версии WBС 21 год назад.

Бой судили Джим Коул, Гэйл ван Хой и Джек Вудруф. Однако их услуги не понадобились. Василий все завершил уже в пятом раунде. На 2:48 минуте он нокаутировал своего оппонента, завоевав титул, а также приблизив себя к большой игре.

Позже, лет через десять, напишут, что «Василий Жиров сделал настоящую революция в профессиональном боксе, нанеся на карту Казахстан. Есть уверенность, что он вдохновит многих соотечественников. И, наверняка, в скором времени мы увидим нового большого чемпиона из азиатской страны». Прогнозы, к слову, сбылись. Да и сам Жиров был заметной фигурой с серьезными противниками.

Но именно на момент боя с Онебо он являлся пока крадущимся тигром…