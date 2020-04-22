Фируза Шарипова сразу после возвращения в бокс попросила перенести ее бой

«На данный момент готовиться к бою совершенно невозможно, так как все спортивные, тренажерные, боксерские залы закрыты, все стадионы и спортивные площадки. В этих условиях приходится делать общие физические упражнения, не выходя из дома. Я разговаривала об этом с организаторами, и мне сказали, что возможен сдвиг боя на ближайшую дату после отмены карантина. Например, Аманда Нуньес, чемпионка UFC в двух весовых категориях, снялась с турнира именно из-за невозможности нормально подготовиться», — отметила Шарипова.