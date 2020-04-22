Фируза Шарипова сразу после возвращения в бокс попросила перенести ее бой
Казахстанская боксерша Фируза Шарипова (10−1, 5 КО) рассказала о том, что ее бой после возвращения на ринг может быть перенесен на другую дату, сообщает
Казахстанская боксерша Фируза Шарипова (10−1, 5 КО) рассказала о том, что ее бой после возвращения на ринг может быть перенесен на другую дату, сообщает
15 апреля Фируза Шарипова на своей странице в Instagram объявила о возобновлении спортивной карьеры.
«На данный момент готовиться к бою совершенно невозможно, так как все спортивные, тренажерные, боксерские залы закрыты, все стадионы и спортивные площадки. В этих условиях приходится делать общие физические упражнения, не выходя из дома. Я разговаривала об этом с организаторами, и мне сказали, что возможен сдвиг боя на ближайшую дату после отмены карантина. Например, Аманда Нуньес, чемпионка UFC в двух весовых категориях, снялась с турнира именно
Напомним, что Шарипова начала профессиональную карьеру именно с поединка против Очигавы, однако потерпела поражение. Реванш должен состояться 19 июня в Казани.