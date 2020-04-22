Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.04
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ
00
Футбол. Зарубежный
24.04
Смолевичи
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
24.04
Неман
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
25.04
Славия М
Минск
Футбол. Зарубежный
25.04
Городея
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
25.04
Динамо Брс
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
14Аршавин, Кержаков, Дзюба: какими они пришли в «Зенит»
24Верните мой 2007-й! Как выглядели звезды российского спорта 13 лет назад
19:53 (мск), источник: Vesti.kz

Фируза Шарипова сразу после возвращения в бокс попросила перенести ее бой

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова (10−1, 5 КО) рассказала о том, что ее бой после возвращения на ринг может быть перенесен на другую дату, сообщает пресс-служба спортсменки.

Наверх

15 апреля Фируза Шарипова на своей странице в Instagram объявила о возобновлении спортивной карьеры.

«На данный момент готовиться к бою совершенно невозможно, так как все спортивные, тренажерные, боксерские залы закрыты, все стадионы и спортивные площадки. В этих условиях приходится делать общие физические упражнения, не выходя из дома. Я разговаривала об этом с организаторами, и мне сказали, что возможен сдвиг боя на ближайшую дату после отмены карантина. Например, Аманда Нуньес, чемпионка UFC в двух весовых категориях, снялась с турнира именно из-за невозможности нормально подготовиться», — отметила Шарипова.

Напомним, что Шарипова начала профессиональную карьеру именно с поединка против Очигавы, однако потерпела поражение. Реванш должен состояться 19 июня в Казани.

Двухметровая угроза из "Барыса". Игрок сборной Казахстана, которого Скабелка хотел раскрыть для КХЛ
Неймар готов на снижение зарплаты в два раза ради «Барселоны»
Емельяненко обесценил достижения жившего в США Тактарова
ВЭБ окончательно выкупил ЦСКА. Что это значит
Легендарному голу Ковалева 26 лет. Шайба попала на обложку NHL95
Итальянский футболист находится в критическом состоянии
Шатов интересен «Рубину». Решение пока не принято
Мурад Нухкадиев выиграл «Домашнюю суперлигу» по берпи
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь