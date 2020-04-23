В Никарагуа пройдет вечер профессионального бокса со зрителями

В главном поединке продолжительностью восемь раундов встретятся местные боксеры Рамиро Бланко и Робин Замора, также пройдут шесть шестираундовых боев и один четырехраундовый.
«В качестве дополнительной предосторожности мы намерены попросить зрителей не садиться рядом, чтобы между ними была дистанция в один метр, — сказал промоутер Рикардо Альварес. — Как промоутеры, мы должны обеспечить всем зрителям необходимые меры безопасности. Мы будем измерять температуру участникам и зрителям, будут спиртовой гель, мыло, вода — арена подходит для данного мероприятия, и безопасность и здоровье — это наш приоритет».
Никарагуа является одной из немногих стран в мире, где не введен запрет на проведение спортивных мероприятий в период пандемии коронавируса. По официальным данным, в стране зарегистрировано всего десять заболевших.
Соревнования по футболу, баскетболу и боксу проводились там даже в присутствии зрителей. Еще одной такой страной, где проводятся соревнования по профессиональному спорту, является Беларусь, а в Южной Корее проходят предсезонные матчи по бейсболу.