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09:11 (мск), источник: Vesti.kz

В Никарагуа пройдет вечер профессионального бокса со зрителями

25 апреля в столице Никарагуа Манагуа на арене Alexis Arguello Sports Center пройдет вечер профессионального бокса, организованный промоутерской компанией Bufalo Boxing Promotions. Об этом сообщает AllBoxing.Ru.

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В главном поединке продолжительностью восемь раундов встретятся местные боксеры Рамиро Бланко и Робин Замора, также пройдут шесть шестираундовых боев и один четырехраундовый.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В качестве дополнительной предосторожности мы намерены попросить зрителей не садиться рядом, чтобы между ними была дистанция в один метр, — сказал промоутер Рикардо Альварес. — Как промоутеры, мы должны обеспечить всем зрителям необходимые меры безопасности. Мы будем измерять температуру участникам и зрителям, будут спиртовой гель, мыло, вода — арена подходит для данного мероприятия, и безопасность и здоровье — это наш приоритет».

Никарагуа является одной из немногих стран в мире, где не введен запрет на проведение спортивных мероприятий в период пандемии коронавируса. По официальным данным, в стране зарегистрировано всего десять заболевших.

Соревнования по футболу, баскетболу и боксу проводились там даже в присутствии зрителей. Еще одной такой страной, где проводятся соревнования по профессиональному спорту, является Беларусь, а в Южной Корее проходят предсезонные матчи по бейсболу.

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