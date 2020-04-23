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09:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Получил инструкцию для нокаута». Хопкинс высказался о третьем бое Головкина и «Канело»

Бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе Бернард Хопкинс (55−8−2, 32 КО), ныне управляющий партнер промоутерской компании Golden Boy Promotions, не видит смысла в третьем поединке между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО). Его слова приводит Boxingnews24.com.

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Их первый бой состоялся в 2017 году и завершился спорной ничьей, а годом позже минимально победил Альварес.

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Стороны уже договорились о трилогии на 12 сентября, однако Хопкинс не заинтересован в этом поединке.

«Третий бой “Канело” — Головкин, вы действительно хотите это увидеть? Слушайте, я не думаю, что в этом бою что-то пойдет иначе. Я считаю, что во втором поединке “Канело” получил инструкцию о том, как завершить его в ранних раундах. Потом они скажут: “Окей, ты побил его дважды и нокаутировал в третьем бою”. Думаю, так можно и рассудком тронуться. Дайте шанс еще кому-нибудь, на ком вы не так зациклены психологически, потому что вы были там уже дважды. Я к тому, что это не бой Али против Фрейзера. Это совсем не того плана поединок, во всяком случае первый. Второй был захватывающим, не поймите меня неправильно. Он не был скучным. Но для меня нет никакого основания устраивать третий бой Головкина и “Канело”. Вы можете с этим согласиться или не согласиться. Но поэтому мы и ведем этот диалог», — сказал Хопкинс.

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