«Получил инструкцию для нокаута». Хопкинс высказался о третьем бое Головкина и «Канело»

«Третий бой “Канело” — Головкин, вы действительно хотите это увидеть? Слушайте, я не думаю, что в этом бою что-то пойдет иначе. Я считаю, что во втором поединке “Канело” получил инструкцию о том, как завершить его в ранних раундах. Потом они скажут: “Окей, ты побил его дважды и нокаутировал в третьем бою”. Думаю, так можно и рассудком тронуться. Дайте шанс еще кому-нибудь, на ком вы не так зациклены психологически, потому что вы были там уже дважды. Я к тому, что это не бой Али против Фрейзера. Это совсем не того плана поединок, во всяком случае первый. Второй был захватывающим, не поймите меня неправильно. Он не был скучным. Но для меня нет никакого основания устраивать третий бой Головкина и “Канело”. Вы можете с этим согласиться или не согласиться. Но поэтому мы и ведем этот диалог», — сказал Хопкинс.