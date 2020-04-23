Неужели с Головкиным? «Канело» Альварес определился с боем в сентябре

«Сейчас все в режиме ожидания, ничего не происходит. Из-за пандемии у нас нет никаких разговоров о следующем поединке. DAZN объявили, что не будут устраивать боев до июля, это то, что известно на ближайшее будущее. Я все еще намереваюсь выйти на ринг в сентябре, так что я надеюсь, что вся эта проблема пройдет и возможная дата останется в силе. Я не знаю, что будет дальше, потому что все отменено. У нас были очень хорошие планы на 2020 год, поэтому я надеюсь, что через месяц мы увидим положительные результаты. Я продолжаю тренироваться, делаю упражнения, прыгаю со скакалкой. Я выполняю рутинную работу, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Так что если мне скажут, что я буду боксировать через две или три недели, я буду к этому готов», — заявил Альварес в интервью Box Azteca.