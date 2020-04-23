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09:43 (мск), источник: Vesti.kz

Неужели с Головкиным? «Канело» Альварес определился с боем в сентябре

Чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО) рассказал о планах по возвращению на ринг. Его слова приводит Boxingscene.com.

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Ожидалось, что 2 мая Альварес проведет поединок против чемпиона WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерса (29−0, 15 КО), но из-за пандемии коронавируса его отложили на неопределенный срок.

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На 12 сентября у «Канело» намечен третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО). Сообщалось, что стороны уже согласовали финансовые условия трилогии.

«Сейчас все в режиме ожидания, ничего не происходит. Из-за пандемии у нас нет никаких разговоров о следующем поединке. DAZN объявили, что не будут устраивать боев до июля, это то, что известно на ближайшее будущее. Я все еще намереваюсь выйти на ринг в сентябре, так что я надеюсь, что вся эта проблема пройдет и возможная дата останется в силе. Я не знаю, что будет дальше, потому что все отменено. У нас были очень хорошие планы на 2020 год, поэтому я надеюсь, что через месяц мы увидим положительные результаты. Я продолжаю тренироваться, делаю упражнения, прыгаю со скакалкой. Я выполняю рутинную работу, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Так что если мне скажут, что я буду боксировать через две или три недели, я буду к этому готов», — заявил Альварес в интервью Box Azteca.

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