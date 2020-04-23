Неужели с Головкиным? «Канело» Альварес определился с боем в сентябре
Чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО) рассказал о планах по возвращению на ринг. Его слова приводит Boxingscene.com.
Чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО) рассказал о планах по возвращению на ринг. Его слова приводит Boxingscene.com.
Ожидалось, что 2 мая Альварес проведет поединок против чемпиона WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерса (29−0, 15 КО), но
На 12 сентября у «Канело» намечен третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО). Сообщалось, что стороны уже согласовали финансовые условия трилогии.
«Сейчас все в режиме ожидания, ничего не происходит.