Полмиллиона за шесть минут кошмара. Первая защита Головкиным нового титула

Источник: AP 2020

Vesti.kz рассказывают о моментах главного события вечера бокса в Лос-Анджелесе на арене «Форум».

Случилось все выше перечисленное 23 апреля 2016 года. И многие ждали очередного появления GGG на ринге. Так и писали: «Мы ожидаем с нетерпением возвращения казахстанского короля нокаутов». На тот момент Головкин являлся главным действующим лицом в среднем весе. Да и не только — слава выходила за пределы дивизиона.

Перед боем с американцем Домиником Уэйдом GGG выступил в октябре 2015 года. Он уверенно разобрался с канадцем Давидом Лемье, отобрав у того титул чемпиона мира по версии IBF.

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Именно эта мировая организация дала шанс Уэйду коснуться лучей и вершин — в бою против казахстанца он являлся обязательным претендентом на новенький титул Геннадия. Причем традиционно бонусом он мог завоевать и другие пояса из трофейной комнаты чемпиона: WBA, IBO и WBC (Interim). В общем, сражаться было за что.

Головкин же имел возможность влиться в сезон. Как раз в то время в качестве тенденции были многочисленные отказы бойцов выходить на ринг против GGG. Так что встреча с Уэйдом решала обязательные дела с титулом, а также давала возможность обойтись без простоев.

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Скажем сразу. По базовым характеристикам, навыкам и достижениям американца победный исход для Уэйда был настоящей утопией. Острого преимущества при нем не было. Лишь антропометрия да способность контролировать ситуацию в кризисные моменты.

И на передний план в прогнозах выходил тот самый коварный «счастливый удар». Эксперты не исключали сюжет, в котором претендент рукой настоящего художника в ринге нанесет жесткий прямой, или боковой, или апперкот, после которого GGG рухнет.

Никакого неуважения к Уэйду, нет. Но на тот момент трудно представлялось, чем он сможет взять Головкина. Подавляющее большинство экспертов заочно отдали победу GGG. Кстати, это могло не на шутку разозлить Доминика, зарядить его спортивной злостью и яростью. Но не в тот раз.

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Видимо, харизма чемпиона, атмосфера чемпиона и легенды о его смертоносном ударе сделали свое дело — Уэйд в самом начале боя выглядел уже вялым. И наверняка это увидел и Головкин, который понял, что никакого Big Drama Show не получится.

Кстати, судила тот поединок Аделаида Берд, которая впоследствии станет главным лицом судейского скандала после первого поединка между GGG и Саулем Альваресом.

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Правда, в апрельской встрече Головкин — Уэйд у нее не было условий для странного выставления очков. GGG с первых же секунд устроил настоящий кошмар своему сопернику.

Доминик не мог нивелировать натиск казахстанца длиной своих рук. Да, в иной ситуации они позволили бы держать оппонента на расстоянии. Но GGG ведь не только панчер, но и интеллектуал с прекрасной работой ног. И весь этот разрушительный микс Уэйд ощутил на себе в полной мере.

В первый раз он лег в концовке первого раунда, и лишь удар гонга спас его от неминуемого добивания. Правда, долго ждать этого не пришлось. GGG вернулся во второй трехминутке к своему методичному избиению — Уэйд во второй раз оказался в нокдауне. Третий оказался решающим — нокаут и Доминик отправлен вниз по претендентской лестнице.

«В этот раз у меня не было такого сильного соперничества, но я всегда выхожу в ринг с мыслью, что сейчас мне предстоит самый тяжелый бой в карьере. Я рад, что в этот раз все прошло хорошо».

«Я готов к большому бою и ко встрече с любым боксером. Я хочу, чтобы люди знали: я здесь, я хочу дать им шоу и я хочу драться с лучшими», — озвучил тогда GGG, намекая на бой с Альваресом.

Итого: Уэйд заработал свой самый большой гонорар. Ему был выписан чек на 500 тысяч долларов. Головкин провел свой десятый бой на HBO. Впервые был защищен титул IBF, в 16-й — WBA, в 13-й — IBO и в четвертый — WBC (Interim).