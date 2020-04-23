«Я бы его побил». Маскаев рассказал о сорвавшемся бое с Тайсоном

Источник: boxanalitika.ru

— Расскажите, как так вышло, что вы могли стать его соперником? Кто инициировал переговоры?

— Это был промоутер Седрик Кушнер. Он хотел организовать этот бой, считал, что я уже вышел на достаточно высокий уровень для этого. Бьющий боксер, побивший Хасима Рахмана, — с легендой, который вырубал людей в первом раунде. Про Майка много говорить не надо, его все знают.

— С кем вы общались из команды Тайсона?

— Наверно, с его менеджментом. Меня поверхностно посвящали в эти дела. Если бы был контракт, я бы знал, а так просто слухи ходили. Они были настойчивые, все шло к бою, но в последний момент не сработало. Не захотели со мной боксировать.

— В 2003 году Майк уже давно прошел свой пик. Вы бы победили того Тайсона?

— Он тогда уже не был тем, кем раньше, я это знал. А потом он в 2004 году Дэнни Уильямсу проиграл. А я с Уильямсом встречался в 2013 году в Краснодаре, со сломанной спиной приехал, на сборах у меня вылетел позвоночник. Причем Уильямс был на коротком уведомлении, у меня должен был быть другой соперник, намного проще. А тут неожиданно человек, который побеждал Тайсона. Но я приехал в Россию и не мог отказаться от боя. Победил тогда решением судей.

— Вы побили бы Тайсона в 2003 году?

— Да. На тот момент, думаю, что да. Взял бы здоровьем и характером. Характер — самое главное, он много чего ломает. Он у меня был.

— Чем отличается Тайсон конца 1980-х от Тайсона начала 2000-х?