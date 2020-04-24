Экс-чемпион мира по боксу 51-летний Олег Маскаев заявил о готовности вернуться в спорт
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC 51-летний россиянин Олег Маскаев сообщил, что готов вернуться на профессиональный ринг.
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC 51-летний россиянин Олег Маскаев сообщил, что готов вернуться на профессиональный ринг.
Последний бой российский боксёр провёл в 2013 году.
«Я бы и сейчас вернулся бы. Но не было и нет заинтересованных людей. Нет тех, кто скажет: Олег, вот тебе пару месяцев на подготовку, будет бой с
Но если бы я потренировался, если бы мне дали два месяца подготовиться и втянуться, то я бы продержался