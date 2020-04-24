Сколько Головкин заработал за два боя на DAZN
Издание Boxingscene.сom назвало сумму гонораров чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) за два боя на стриминговом сервисе DAZN.
Издание Boxingscene.сom назвало сумму гонораров чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) за два боя на стриминговом сервисе DAZN.
На этой платформе Головкин дебютировал в июне с победы нокаутом над канадцем Стивом Роллсом (20−1, 11 КО), а в октябре победил единогласным решением украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО) и завоевал два вакантных титула. За оба поединка казахстанец заработал 30 миллионов долларов (по 15 миллионов за каждый).
Интересно, что гарантированный гонорар Роллса составлял 300 тысяч долларов, а Деревянченко — четыре миллиона, что стало рекордным показателем в карьере для обоих. У казахстанца эти же цифры составляли два миллиона и 7,5 миллиона соответственно.
Контракт с DAZN Головкин подписал в марте 2018 года. Соглашение рассчитано на три года и шесть боев. По информации Yahoo Sport, казахстанец заработает на сделке 100 миллионов долларов.