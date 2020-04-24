Головкин определился со следующим соперником и планами на третий бой с «Канело»

Соперником GGG должен стать обязательный претендент по линии IBF поляк Камил Шеремета (21−0, 5 КО). Изначально стриминговый сервис DAZN планировал этот поединок на конец зимы или начало весны, но в планы вмешалась травма казахстанца.

По данным журналиста Кита Айдека, представитель Головкина уже озвучил вице-президенту DAZN Джону Скипперу о выборе Шереметы. Казахстанец не планирует в следующем бою встречаться с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО), о чем ранее уже заявлял его тренер Джонатан Бэнкс.

В начале апреля DAZN объявил о приостановке своих боксерских вечеров на три месяца — до июля. Возвращение зависит от ситуации с коронавирусом.