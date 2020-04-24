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20:40 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин определился со следующим соперником и планами на третий бой с «Канело»

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) планирует провести защиту титулов, когда бокс вернется после пандемии коронавируса, сообщает Boxingscene.com.

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Соперником GGG должен стать обязательный претендент по линии IBF поляк Камил Шеремета (21−0, 5 КО). Изначально стриминговый сервис DAZN планировал этот поединок на конец зимы или начало весны, но в планы вмешалась травма казахстанца.

По данным журналиста Кита Айдека, представитель Головкина уже озвучил вице-президенту DAZN Джону Скипперу о выборе Шереметы. Казахстанец не планирует в следующем бою встречаться с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО), о чем ранее уже заявлял его тренер Джонатан Бэнкс.

В начале апреля DAZN объявил о приостановке своих боксерских вечеров на три месяца — до июля. Возвращение зависит от ситуации с коронавирусом.

Напомним, в последнем бою Головкин в октябре победил решением украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО) и завоевал два вакантных титула.

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