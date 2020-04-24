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20:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Майк Тайсон заявил, что хочет вернуться на ринг в благотворительных целях

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон заявил, что намерен вернуться на ринг, чтобы собрать средства на благотворительность.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Я тренируюсь, хочу выйти на ринг, я планирую провести несколько показательных боев и набрать форму. Я хочу отправиться в спортзал, чтобы обрести форму, которая позволит провести несколько выставочных трех — или четырехраундовых благотворительных поединков. Заработать денег, помочь бездомным и наркозависимым», — приводит слова 53-летнего Тайсона Daily Mail.

Он также рассказал, что проводит кардио- и силовые тренировки.

Тайсон на протяжении нескольких лет владел чемпионскими поясами по версиям WBA, WBC, и IBF. В 1986 году он стал самым молодым чемпионом мира, нокаутировав соперника Тревора Бербика уже во втором раунде. На профессиональном ринге Тайсон одержал 50 побед (44 — нокаутом), потерпел шесть поражений, два боя были признаны несостоявшимися. Последний его бой состоялся в 2005 году.

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