Майк Тайсон заявил, что хочет вернуться на ринг в благотворительных целях

«Я тренируюсь, хочу выйти на ринг, я планирую провести несколько показательных боев и набрать форму. Я хочу отправиться в спортзал, чтобы обрести форму, которая позволит провести несколько выставочных трех — или четырехраундовых благотворительных поединков. Заработать денег, помочь бездомным и наркозависимым», — приводит слова 53-летнего Тайсона Daily Mail.

Тайсон на протяжении нескольких лет владел чемпионскими поясами по версиям WBA, WBC, и IBF. В 1986 году он стал самым молодым чемпионом мира, нокаутировав соперника Тревора Бербика уже во втором раунде. На профессиональном ринге Тайсон одержал 50 побед (44 — нокаутом), потерпел шесть поражений, два боя были признаны несостоявшимися. Последний его бой состоялся в 2005 году.