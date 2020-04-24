«Сделать акцент на силе удара…». Боксерам сборной Казахстана дали советы при переходе в профи
Бывший
Бывший
— Я считаю, что все наши боксеры имеют очень хорошие шансы добиться больших высот в профессиональном боксе. Может быть, у
Мы стали делать акцент на силе удара, меньше стали двигаться на челночном движении на ногах, стали отрабатывать передвижения по рингу плотно стоя на матах и усложняли работу во время в спаррингах и так далее. Поэтому все наши бойцы готовы к переходу в профи. Главное, это грамотный подход с подготовке.
— А кто вам импонирует? И почему наши бойцы в более легких весовых категориях не так охотно идут в профессионалы?
— Все наши бойцы имеют очень хорошие шансы стать чемпионами мира. Сейчас боксеры из Казахстана во всех весовых категориях охотно идут в профи, потому что в стране уже давно стала формироваться атмосфера благоприятная для бойцов всех весах.
Напомним, ранее олимпийская сборная Казахстана в полном составе квалифицировалась на Игры-2020, но