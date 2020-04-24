"Сделать акцент на силе удара...". Боксерам сборной Казахстана дали советы при переходе в профи

— Я считаю, что все наши боксеры имеют очень хорошие шансы добиться больших высот в профессиональном боксе. Может быть, у кого-то стиль ведения боя останется еще из любительского бокса, но это можно исправить во время тренировочного процесса. Я помню, когда сам перешел из любителей в профи, то мой отец — Виктор Леонидович и мой тренер Александр Федорович Аникин начали менять мою работу под профессиональный бокс.

Мы стали делать акцент на силе удара, меньше стали двигаться на челночном движении на ногах, стали отрабатывать передвижения по рингу плотно стоя на матах и усложняли работу во время в спаррингах и так далее. Поэтому все наши бойцы готовы к переходу в профи. Главное, это грамотный подход с подготовке.

— А кто вам импонирует? И почему наши бойцы в более легких весовых категориях не так охотно идут в профессионалы?

— Все наши бойцы имеют очень хорошие шансы стать чемпионами мира. Сейчас боксеры из Казахстана во всех весовых категориях охотно идут в профи, потому что в стране уже давно стала формироваться атмосфера благоприятная для бойцов всех весах.