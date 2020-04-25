«По-другому его представлял». «Мексиканец» рассказал о Головкине, тренировках Санчеса и гонорарах

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— Сергей, расскажи, как ты попал в Штаты?

— Это долгая история. Еще когда я боксировал в любителях, в WSB, после победы над кубинским олимпийским чемпионом мне предложили перейти в профессионалы. Я хотел еще себя попробовать в любителях, но на квалификационном турнире я проиграл. И после этого турнира я поехал в Штаты. Мне в этом помог президент Федерации бокса Винницкой области. Он привез меня сюда, помог, и я начал тренироваться с Абелем Санчесом. У меня была договоренность с Ural Boxing Promotions о том, что я начну тренироваться с Абелем Санчесом, и если все будет хорошо — мы подпишем контракт. Я поработал с ним два-три месяца, и он дал добро.

— Получается, Том Леффлер выкупил половину твоего контракта позже?

— Не позже. Я тогда тренировался вместе с Геннадием Головкиным, и он приезжал к нему. Он увидел меня там. Санчес посоветовал обратить внимание на меня. Когда подписывали контракт, он договорился с Ural Boxing Promotions, и они решили подписать меня 50 на 50.

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— А какие у тебя впечатления от работы с Абелем Санчесом?

— Самое главное, что мне нравится — у него очень хорошая дисциплина. У него дисциплина на первом месте. Он хороший стратег, но в кое-каких моментах я его не понимал. Он дает хорошую физику. Из профессиональных тренеров я не видел никого, кто дает лучшую физику. В основном профессиональные тренеры в Америке дают только бокс. Если тебе нужна физика, ты работаешь либо сам, либо нанимаешь тренера по физподготовке. А он дает и физику, и бокс, все вместе. И он все время с боксерами. Приезжает на утреннюю и вечернюю тренировки.

— Том Леффлер в интервью сказал, что Санчес привил тебе мексиканский стиль бокса. Ты согласен с этим?

— Я бы не сказал. Мексиканский стиль бокса у меня был еще с любителей. Еще когда я боксировал в WSB, мне дали прозвище «Мексиканец». Санчес мне показал другую стратегию. Заставлял больше думать, больше двигаться, больше защищаться, а не просто идти вперед и бить. Рассказал, как работать по этажам, дал больше хитрости. Этому он меня здесь обучает.

— Почему ходят слухи, что у Абеля Санчеса примитивный и прямолинейный бокс?

— Может быть, все из-за того, что у него одинаковые тренировки. Но я знаю по себе — они эффективные. После того как ты спускаешься с гор — ты ощущаешь себя по-другому. Я боксировал в Голливуде, и я вообще раундов не чувствовал. Я в боях вообще мало утомляюсь. Да еще так, как я боксировал… Больше пяти раундов не проводил. У него хорошие тренировки.

— А можешь вспомнить свои эмоции, когда ты первый раз увидел в лагере Геннадия Головкина?

— Я помню, что он простой человек. Я его себе по-другому представлял. Он — звезда, и я представлял, что он будет крутой. Но он простой пацан. Если бы я не знал, кто он, я бы никогда не сказал. Простой, нормальный пацан. Такой же, как у нас на районе. Нормально говорит, никаких понтов. Простой нормальный человек. То, что я ожидал, и то, что я увидел, — это совсем разные вещи.

— По его работе видно, что это на самом деле легенда бокса?

— Да. По его работе — это на самом деле легенда бокса. Он пахарь. Он выполняет огромный объем работы. Он постоянно работает, не сачкует. Он на своем примере показывает, как надо. По нему видно, что он настоящий чемпион. С возрастом люди становятся ленивее, но у него такого нет.

— Какой у тебя был самый большой гонорар и сколько остается из него боксеру, сколько промоутеру?

— Промоутер с меня денег сейчас не берет. Он за меня только платит. Самый большой гонорар у меня был десять тысяч долларов. Из него где-то семь тысяч моих. С меня еще менеджер ничего не брал за этот бой. Но еще с этой суммы нужно заплатить 30 процентов налогов.