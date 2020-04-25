В Федерации бокса России считают, что спортсменам лучше готовиться к сезону в высокогорье

Источник: РИА "Новости"

Министерство спорта РФ приняло решение приостановить работу учебно-тренировочных спортивных баз с 29 марта и до особого распоряжения из-за пандемии коронавируса. Глава ведомства Олег Матыцин сообщил, что Минспорт 29 апреля соберется с представителями федераций и обсудит план «по поэтапному возвращению к нормальной жизни».

«У нас есть предложения к этой встрече, их надо обсуждать. Наше первое предложение — открыть базы только для спортсменов, потому что их форма теряется. Относительно боксеров, хорошо было бы им готовиться в высокогорье и на “Озере Круглом”», — сказал Кремлев.

«Первым делом нужно обезопасить базы, чтобы спортсмены могли готовиться там. Это нужно делать изначально, чтобы на базах жили национальные сборные», — добавил Кремлев.