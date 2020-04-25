«Похоже, он уже определился». Эксперты DAZN — о переходе Руиса в лагерь «Канело»

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В поисках нового наставника Руис, похоже, определился — его интересует Эдди Рейносо, известный прежде всего по сотрудничеству со звездным мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

Об этом тандеме размышляют эксперты стриминга DAZN Крис Мэнникс и Серхио Мора. Подробности приводит vRINGe.com.

«Экс-чемпион Руис до сих пор без тренера, — напоминает Мэнникс. — Переговоры с Тедди Атласом так ничем и не закончились. Но, похоже, Энди уже определился. Он утверждает, что заинтересован в сотрудничестве с Эдди Рейносо, которого мы выбрали “тренером года”. А Эдди утверждает, что тоже заинтересован в сотрудничестве. Серхио, как тебе этот возможный тандем?».

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«Ты же знаешь, я ненавижу, когда бойцы меняют тренеров, как перчатки, — кивает головой Мора. — Особенно тогда, когда именно эти люди приводят вас к вершине. Так что и бойцам следовало бы научиться преданности и последовательности. Но конкретно именно в этом случае считаю, что обратиться к Рейносо — отличная идея. Ведь Руис точно не из тех, кому не хватало навыков. У него другие проблемы. У него хромает дисциплина. А если он будет находиться в одном тренировочном лагере с Альваресом, лучшим из лучших в “паунде”, а также с молодым и перспективным Райаном Гарсиа, тогда вполне допускаю, что он решит свои психологические проблемы. А драться парень точно умеет. Он был объединенным чемпионом мира. Пришло время учиться новому, работать с другими спарринг-партнерами. Только благодаря новым навыкам он сможет удержаться в топе».

«А еще Рейносо известен тем, что является отличным тактиком и стратегом, — напоминает Мэнникс. — Хотя я согласен с тем, что для Руиса прежде всего нужен мотиватор. И я не уверен, что ему поможет любой наставник. Ведь Энди уже десять лет в профессиональном боксе. И все это время у него периодические проблемы с мотивацией. Я не уверен, что именно Рейносо поможет ему в этом. Я думаю, что ему нужно самому решить, определиться с приоритетами, серьезно относиться к своей карьере. Поставить цель последовательно бороться с лишним весом. Выйти на следующий бой с весом менее 113 килограммов. И с каждым следующим боем весить все меньше и меньше. Только в том случае, если Энди сам решит заняться делом всерьез, только тогда Рейносо ему реально поможет».

«Не думаю, что Руиса можно сравнивать с Альваресом или Гарсией, — считает Мэнникс. — У тех никогда не было проблем с мотивацией, они всегда славились своей работоспособностью. И только тогда Рейносо понемногу начал их улучшать, развивать. Но все началось с их преданности делу, с их желания пахать в зале, с их работоспособности. У Руиса всего этого нет. И это может стать проблемой. Именно это может помешать ему перейти на следующий уровень».

«В этом вся прелесть бокса, — улыбается Мора. — Есть вещи, которым ты не можешь научить. Ты не сможешь научить бойца голоду, упорству. Но все это нужно каждому бойцу для старта его карьеры. Да, у Руиса очень быстрые руки, у него есть менталитет бойца. Но он — лентяй. Невозможно научить бойца не быть лентяем. Но есть определенные вещи, которые могут ему в этом помочь. Я сам прошел через это. Руис был чемпионом мира, зарабатывал миллионы и потерял возможность и дальше получать огромные гонорары только из-за отсутствия дисциплины. Возможно, это станет ему уроком».

«Так бывает, бойцы часто выбирают более тяжелый путь, — размышляет эксперт. — Это по-разному бывает. Кто-то теряет нолик в графе поражений, кто-то теряет в гонорарах. Но у них остается шанс извлечь урок, не допустить ту же ошибку во второй раз. Я люблю, когда у бойцов появляются шансы все исправить. Люблю, когда им это удается. Но хотите честно? Чаще всего они не могут воспользоваться вторым шансом. Чаще всего они просто исчезают. Мы видели, как Рейносо поработал с “Канело”. Мы видим, что он уже помогает Гарсии. У Руиса осталось много времени, он еще молод. Но чтобы быть успешным, он должен собраться. Он сейчас того же возраста, что и Альварес. У него есть шанс, но нужно заняться делом со всей серьезностью».