«Мы договорились с Golden Boy и DAZN». Хирн — о третьем бое Головкина с «Канело» и защите титула

«У “Канело” и Сондерса не было подписанного контракта, но мы согласовали условия с Golden Boy и DAZN. Но большей проблемой является поединок Головкина — если этот бой пройдет в сентябре, к тому времени Геннадий будет вне ринга почти год со времен по-настоящему тяжелого боя против Деревянченко. Также у него есть контракт на бой с Шереметой, его обязательным претендентом. В идеале мы хотели бы, чтобы Геннадий подрался с Шереметой, а “Канело” — с Билли Джо. Эти поединки могли бы пройти в августе-сентябре, а потом их победители сразились бы в декабре. Это было бы прекрасное расписание для возвращения», — сказал Хирн.