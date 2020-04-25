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13:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы договорились с Golden Boy и DAZN». Хирн — о третьем бое Головкина с «Канело» и защите титула

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью ESPN рассказал о ситуации с организацией третьего боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО).

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Ранее стороны договорились на 12 сентября. Ожидалось, что до этого боксеры проведут по промежуточному поединку — Альварес встретится с чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (29−0, 14 КО), а Головкин проведет защиту титула IBF против обязательного претендента Камила Шереметы (21−0, 5 КО) из Польши.

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Однако планы спутала пандемия коронавируса.

«У “Канело” и Сондерса не было подписанного контракта, но мы согласовали условия с Golden Boy и DAZN. Но большей проблемой является поединок Головкина — если этот бой пройдет в сентябре, к тому времени Геннадий будет вне ринга почти год со времен по-настоящему тяжелого боя против Деревянченко. Также у него есть контракт на бой с Шереметой, его обязательным претендентом. В идеале мы хотели бы, чтобы Геннадий подрался с Шереметой, а “Канело” — с Билли Джо. Эти поединки могли бы пройти в августе-сентябре, а потом их победители сразились бы в декабре. Это было бы прекрасное расписание для возвращения», — сказал Хирн.

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