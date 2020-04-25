Промоутер «Канело» сделал заявление про третий бой с Головкиным

«Это один из тех боев, которые мы хотим и которые хотят фанаты. Первые два поединка получились отличными. Прямо сейчас существует много неопределенности, потому что мы все еще закрыты на карантин и не знаем, что происходит. Но мы решим этот вопрос, когда до него дойдем», — заявил Гомес.