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16:19 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер «Канело» сделал заявление про третий бой с Головкиным

Чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО) заинтересован в третьем поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО). Об этом ESPN рассказал промоутер мексиканца Эрик Гомес из Golden Boy Promotions.

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«Это один из тех боев, которые мы хотим и которые хотят фанаты. Первые два поединка получились отличными. Прямо сейчас существует много неопределенности, потому что мы все еще закрыты на карантин и не знаем, что происходит. Но мы решим этот вопрос, когда до него дойдем», — заявил Гомес.

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Ранее «Канело» и Головкин согласовали финансовые условия трилогии.

Поединок планируется на 12 сентября, а наиболее вероятным местом его проведения называется стадион AT`T в Далласе (штат Техас, США).

Ожидалось, что 2 мая Альварес проведет поединок против чемпиона WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерса (29−0, 15 КО), но из-за пандемии коронавируса его отложили на неопределенный срок.

У Головкина же намечена защита титула IBF против обязательного претендента Камила Шереметы (21−0, 5 КО) из Польши.

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