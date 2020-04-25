Промоутер «Канело» сделал заявление про третий бой с Головкиным

«Это один из тех боев, которые мы хотим и которые хотят фанаты. Первые два поединка получились отличными. Прямо сейчас существует много неопределенности, потому что мы все еще закрыты на карантин и не знаем, что происходит. Но мы решим этот вопрос, когда до него дойдем», — заявил Гомес.
Ранее «Канело» и Головкин согласовали финансовые условия трилогии.
Поединок планируется на 12 сентября, а наиболее вероятным местом его проведения называется стадион AT`T в Далласе (штат Техас, США).
Ожидалось, что 2 мая Альварес проведет поединок против чемпиона WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерса (29−0, 15 КО), но из-за пандемии коронавируса его отложили на неопределенный срок.
У Головкина же намечена защита титула IBF против обязательного претендента Камила Шереметы (21−0, 5 КО) из Польши.