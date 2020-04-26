СМИ сообщили о состоянии выдающегося боксера после госпитализации с коронавирусом
Выдающийся кубинский боксер Хосе Легра (129−11−4, 49 КО) в свои 77 лет борется с коронавирусом COVID-19 в одной из больниц Испании, сообщает ToFight.ru.
Выдающийся кубинский боксер Хосе Легра (129−11−4, 49 КО) в свои 77 лет борется с коронавирусом COVID-19 в одной из больниц Испании, сообщает ToFight.ru.
По данным Boxingscene.com, Легра пошел на поправку. В профи он выступал с 1964 по 1973 год, проведя 144 боя, и дважды становился чемпионом мира в полулегком весе по версии WBC. Боксер носил прозвище «Карманный Кассиус Клэй» и был очень популярен в Испании, где проживает с 1963 года — после бегства с Кубы.