СМИ сообщили о состоянии выдающегося боксера после госпитализации с коронавирусом

По данным Boxingscene.com, Легра пошел на поправку. В профи он выступал с 1964 по 1973 год, проведя 144 боя, и дважды становился чемпионом мира в полулегком весе по версии WBC. Боксер носил прозвище «Карманный Кассиус Клэй» и был очень популярен в Испании, где проживает с 1963 года — после бегства с Кубы.