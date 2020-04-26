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14:10 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ сообщили о состоянии выдающегося боксера после госпитализации с коронавирусом

Выдающийся кубинский боксер Хосе Легра (129−11−4, 49 КО) в свои 77 лет борется с коронавирусом COVID-19 в одной из больниц Испании, сообщает ToFight.ru.

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Источник: AP 2020

По данным Boxingscene.com, Легра пошел на поправку. В профи он выступал с 1964 по 1973 год, проведя 144 боя, и дважды становился чемпионом мира в полулегком весе по версии WBC. Боксер носил прозвище «Карманный Кассиус Клэй» и был очень популярен в Испании, где проживает с 1963 года — после бегства с Кубы.

Из-за пандемии коронавируса приостановлено большинство спортивных мероприятий, в том числе и боксерских. По последним данным, в Испании COVID-19 заразились 223 759 человек, 23 190 умерли.

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