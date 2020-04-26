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14:30 (мск), источник: Vesti.kz

Непобежденный боксер нокаутировал соперника с 22 боями в профи

В столице Никарагуа Манагуа прошел вечер профессионального бокса, передает корреспондент Vesti.kz. Участниками шоу были только местные бойцы.

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На восьмитысячную арену допустили всего 800 человек, а событие в странах Латинской Америки транслировал ESPN. Перед входом зрителям проверяли температуру. Ринг-анонсер, рефери в ринге, судьи, другие официальные лица и болельщики были в масках.

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В одном из боев вечера местный 22-летний проспект полусреднего веса Габриэль Эскаланте в пятом раунде нокаутировал 38-летнего Марио Майрену (2−20−1). После нокдауна и отсчета рефери остановил поединок.

Для небитого Эскаланте эта победа стала 13-й в карьере (семь нокаутом), а Майрена потерпел 20-е поражение — также в его активе две победы решением и одна ничья.

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Вечер бокса в Никарагуа стал единственным, который прошел вчера, 25 апреля, в мире (в Казахстане на тот момент было утром 26-го числа). На данный момент известно о 12 случаях заражения коронавирусом в Никарагуа, семь человек вылечились, трое умерли.

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