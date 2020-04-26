Непобежденный боксер нокаутировал соперника с 22 боями в профи

На восьмитысячную арену допустили всего 800 человек, а событие в странах Латинской Америки транслировал ESPN. Перед входом зрителям проверяли температуру. Ринг-анонсер, рефери в ринге, судьи, другие официальные лица и болельщики были в масках.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--13d22c90732bf444e23b" data-vnd="13d22c90732bf444e23b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=13d22c90732bf444e23b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В одном из боев вечера местный 22-летний проспект полусреднего веса Габриэль Эскаланте в пятом раунде нокаутировал 38-летнего Марио Майрену (2−20−1). После нокдауна и отсчета рефери остановил поединок.

Для небитого Эскаланте эта победа стала 13-й в карьере (семь нокаутом), а Майрена потерпел 20-е поражение — также в его активе две победы решением и одна ничья.

Вечер бокса в Никарагуа стал единственным, который прошел вчера, 25 апреля, в мире (в Казахстане на тот момент было утром 26-го числа). На данный момент известно о 12 случаях заражения коронавирусом в Никарагуа, семь человек вылечились, трое умерли.