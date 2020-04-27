Бывший абсолютный чемпион мира высказался в адрес Головкина
Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю высказался в адрес казахстанца Геннадия Головкина, двукратного чемпиона мира в среднем дивизионе.
Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю высказался в адрес казахстанца Геннадия Головкина, двукратного чемпиона мира в среднем дивизионе.
В своем Instagram российский боксер опубликовал совместное фото с GGG и заявил, что Головкин внес огромную лепту в популяризацию бокса в мире.
«Геннадий Головкин — это человек, который внес большую лепту в популяризацию бокса в своей стране и в мире. А также просто хороший человек», — написал Цзю.