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08:20 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший абсолютный чемпион мира высказался в адрес Головкина

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю высказался в адрес казахстанца Геннадия Головкина, двукратного чемпиона мира в среднем дивизионе.

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В своем Instagram российский боксер опубликовал совместное фото с GGG и заявил, что Головкин внес огромную лепту в популяризацию бокса в мире.

«Геннадий Головкин — это человек, который внес большую лепту в популяризацию бокса в своей стране и в мире. А также просто хороший человек», — написал Цзю.

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