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08:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые привлекательные девушки-бойцы из России

Российская боксерша Светлана Солуянова в беседе со своими подписчиками в Instagram перечислила самых привлекательных девушек-бойцов из числа соотечественниц. Об этом сообщает The Sun.

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Источник: РИА "Новости"

В рейтинг 25-летней спортсменки вошли боец смешанного стиля (MMA) Фатима Дудиева, боксерши Виктория Кулешова, Орнелла Хетеева, Людмила Воронцова, Алуа Балкибекова из Казахстана и Екатерина Пальцева.

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Также Солуянова включила в список Анастасию Артамонову и Зарину Цолоеву. Последнюю авторы таблоида сравнили с голливудской актрисой Анджелиной Джоли. Сама боксерша назвала перечисленных девушек красотками.

Солуянова выступает во втором легчайшем весе. На ее счету победа на чемпионате Европы, а также серебряная медаль на Европейских играх в Минске.

В 2018 году Солуянова попала в число номинанток на звание «Спортсменки года» по версии журнала Glamour.

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