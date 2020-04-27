Названы самые привлекательные девушки-бойцы из России

Источник: РИА "Новости"

В рейтинг 25-летней спортсменки вошли боец смешанного стиля (MMA) Фатима Дудиева, боксерши Виктория Кулешова, Орнелла Хетеева, Людмила Воронцова, Алуа Балкибекова из Казахстана и Екатерина Пальцева.

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Также Солуянова включила в список Анастасию Артамонову и Зарину Цолоеву. Последнюю авторы таблоида сравнили с голливудской актрисой Анджелиной Джоли. Сама боксерша назвала перечисленных девушек красотками.

Солуянова выступает во втором легчайшем весе. На ее счету победа на чемпионате Европы, а также серебряная медаль на Европейских играх в Минске.

В 2018 году Солуянова попала в число номинанток на звание «Спортсменки года» по версии журнала Glamour.