Боб Арум рассказал о проблемах с Ломаченко
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум признался, что ему пока сложно планировать крупные бои, так как
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум признался, что ему пока сложно планировать крупные бои, так как
В частности, в этой ситуации промоутер упомянул обладателя титулов WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василия Ломаченко, который должен провести объединительный бой с чемпионом IBF Теофимо Лопесом.
«К примеру, сейчас у нас есть проблемы с Ломаченко. Василий вернулся в Украину, чтобы находиться рядом с родными. Это понятно. Вопрос в том, сможем ли мы оперативно добиться возвращения Ломаченко в США. Я этого не знаю. Разумеется, сейчас действует запрет на путешествия. Он не будет снят для того, чтобы провести боксерский поединок. Так что у нас возникли большие проблемы с иностранными бойцами, которые на данный момент находятся за пределами США», — прояснил ситуацию Арум.