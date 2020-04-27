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09:25 (мск), источник: Vesti.kz

Боб Арум рассказал о проблемах с Ломаченко

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум признался, что ему пока сложно планировать крупные бои, так как из-за пандемии коронавируса многие боксеры отправились домой и в ближайшее время не смогут вернуться в США вследствие запрета на путешествия. Его слова приводит Boxingnews24.com.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:31 MSK, 27.04
Инфицировано87 147+6 198
Скончалось794+47
Выздоровело7 346+579
Инфицировано2 995 456+61 315
Скончалось207 583+2 441
Выздоровело876 531+22 865
Источник: AP 2020

В частности, в этой ситуации промоутер упомянул обладателя титулов WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василия Ломаченко, который должен провести объединительный бой с чемпионом IBF Теофимо Лопесом.

«К примеру, сейчас у нас есть проблемы с Ломаченко. Василий вернулся в Украину, чтобы находиться рядом с родными. Это понятно. Вопрос в том, сможем ли мы оперативно добиться возвращения Ломаченко в США. Я этого не знаю. Разумеется, сейчас действует запрет на путешествия. Он не будет снят для того, чтобы провести боксерский поединок. Так что у нас возникли большие проблемы с иностранными бойцами, которые на данный момент находятся за пределами США», — прояснил ситуацию Арум.

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