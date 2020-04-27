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11:34 (мск), источник: Vesti.kz

Карл Фроч заявил о превосходстве над Головкиным и раскрыл свой главный козырь для победы

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч уверен, что сумел бы перебоксировать двух лидеров среднего дивизиона — казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.

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«Если мой соперник не обладал мощным ударом, я сокращал дистанцию и пытался донести сокрушительный апперкот или мощный удар справа. Мы не знаем, как бы сложился тот или иной бой, но я думаю, что побил бы Джо Кальзаге и Сауля Альвареса. Если бы я дрался с “Канело”, то не думаю, что он смог бы меня нокаутировать. Хотя я не буду утверждать это наверняка. Я мог бы перебоксировать Альвареса. Мне кажется, что я слишком крупный для него. Я считаю, что рост и размах рук — это огромное преимущество в боксе, которое было у меня в сравнении с Геннадием Головкиным и Альваресом. На мой взгляд, бой с Кальзаге был бы тяжелым. Он мог уверенно победить меня по очкам, если бы умудрился избежать нокаута. Но, как я уже не раз говорил, мне кажется, что я бы нокаутировал Кальзаге», — сказал Фроч в беседе с talkSPORT.

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