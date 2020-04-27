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27 апреля, источник: Vesti.kz

«Пример того, что можно стать суперзвездой». Левит назвал пятерку лучших боксеров в истории Казахстана

Обладатель серебряной медали Олимпиады-2016 в Рио Василий Левит во время прямого эфира Vesti.kz в Instagram назвал ТОП-5 казахстанских боксеров. В него вошли четыре олимпийских чемпиона и действующая звезда профессионального бокса Геннадий Головкин.

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Левит отметил, что в Казахстане в целом очень много талантливых бойцов.

«Это Серик Сапиев. Я застал его в сборной, успел потренироваться с ним. Это человек, который отдавал себя полностью, он прям фанат нашего вида спорта.

Конечно, это Геннадий Головкин. Для меня и для всего Казахстана это пример. Пример того, что действительно можно стать суперзвездой. Не только в Казахстане, но и во всем мире.

Это Бахтияр Артаев, само собой. Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Вэла Баркера. Это Василий Жиров опять же. Ну и олимпийский чемпион Бекзат Саттарханов. Вот такая пятерка.

Если честно, у нас очень много талантливых боксеров в Казахстане. Я могу даже не останавливаться, их называть и называть, — сказал Левит.

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