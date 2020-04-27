«Пример того, что можно стать суперзвездой». Левит назвал пятерку лучших боксеров в истории Казахстана

Левит отметил, что в Казахстане в целом очень много талантливых бойцов.

«Это Серик Сапиев. Я застал его в сборной, успел потренироваться с ним. Это человек, который отдавал себя полностью, он прям фанат нашего вида спорта.

Конечно, это Геннадий Головкин. Для меня и для всего Казахстана это пример. Пример того, что действительно можно стать суперзвездой. Не только в Казахстане, но и во всем мире.

Это Бахтияр Артаев, само собой. Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Вэла Баркера. Это Василий Жиров опять же. Ну и олимпийский чемпион Бекзат Саттарханов. Вот такая пятерка.