«Снова побьет его». Абель Санчес предостерег Головкина от ошибки и назвал победителя в третьем бою с «Канело»

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«Геннадий уже дважды его побил. Так что нет причин, почему он не сможет победить «Канело» и в третий раз. Надеюсь, Головкин не станет драться с «Канело» в Вегасе, если только это не будет настолько заманчивым для него предложением, что он не сможет отказаться. Похоже, что там «Канело» благоволят.

Так что я надеюсь, что если они снова сразятся, это произойдет где-нибудь в другом месте, и GGG его победит. Головкин побьет его снова, как и в первых двух боях, — сказал Санчес.

Ранее стало известно, что Головкин и «Канело» согласовали финансовые условия трилогии. Поединок планируется на 12 сентября, а наиболее вероятным местом его проведения называется стадион AT`T в Далласе (штат Техас, США).