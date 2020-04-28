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09:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Снова побьет его». Абель Санчес предостерег Головкина от ошибки и назвал победителя в третьем бою с «Канело»

Бывший тренер чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) Абель Санчес в интервью AB Boxing News высказался о потенциальном победителе в третьем поединку между казахстанским боксером и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО).

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«Геннадий уже дважды его побил. Так что нет причин, почему он не сможет победить «Канело» и в третий раз. Надеюсь, Головкин не станет драться с «Канело» в Вегасе, если только это не будет настолько заманчивым для него предложением, что он не сможет отказаться. Похоже, что там «Канело» благоволят.

Так что я надеюсь, что если они снова сразятся, это произойдет где-нибудь в другом месте, и GGG его победит. Головкин побьет его снова, как и в первых двух боях, — сказал Санчес.

Ранее стало известно, что Головкин и «Канело» согласовали финансовые условия трилогии. Поединок планируется на 12 сентября, а наиболее вероятным местом его проведения называется стадион AT`T в Далласе (штат Техас, США).

Их противостояние началось в сентябре 2017 года в Лас-Вегасе: их первый бой закончился спорной ничьей, а годом позже на том же месте минимально победил мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился всех титулов. В апреле 2019 года после девяти лет сотрудничества GGG отказался от услуг Санчеса.

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