«Они мне ничего плохого не сделали». Как Мохаммед Али отказался воевать во Вьетнаме

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Как все-таки сильно изменился мир за 50 лет. Когда думаешь о Мохаммеде Али, с чем ему приходилось сталкиваться на пике славы и успеха, то просто диву даешься. Это кажется нереальным. Но это было, причем относительно недавно. Одна из таких историй — как он отказался подчиниться приказу и не стал проходить службу в Вооруженных силах США. Таким образом он избежал поездки во Вьетнам, где в боевых действиях участвовала американская армия.

Уголовное дело

Как не пойти в армию и не попасть на войну — эти вопросы были актуальными и 100 и 50 лет назад, и сейчас они продолжают волновать молодых парней в разных странах. Кто-то не хочет идти в армию из-за страха, но это не случай Мохаммеда Али. У него были другие мотивы. Они сейчас кажутся железными, но тогда, 28 апреля 1967 года, это было шагом против системы. Али рискнул бросить ей вызов и победил.

Приехав на призывную комиссию в Луизиану, он делал все, чтобы его не забрали в армию. В том числе полностью неправильно заполнил анкету военнослужащего, назвав президентом США Уильяма Шекспира. Он отказался выйти из строя на принятии воинской присяги. Не реагировал, когда его назвали мирским именем Кассиус Клей.

На Али завели уголовное дело за уклонение от армии и 19 июня 1967 года он предстал перед судом. Речь, которую тогда произнес 25-летний боксер, цитируют до сих пор:

— Я с вьетнамцами не ссорился, я ничего не имею против вьетнамцев. Они не сделали мне ничего плохого, не называли меня негром, не ограничивали меня в правах, не линчевали меня. Хотите отправить меня в тюрьму — пожалуйста. Но я не поеду за 10 тысяч километров, чтобы убивать этих бедных несчастных людей. Я лучше посижу в тюрьме и умру, воюя с вами. Именно вы встали на моем пути к свободе, не позволяете мне быть равным с другими, не уважаете мои религиозные права. А к вьетнамцам у меня нет никаких претензий.

На присяжных это не произвело впечатления, и Али признали виновным. Его наказали пятью годами тюрьмы, штрафом в 10 тысяч долларов и отобрали паспорт, лишив возможности выезжать за пределы США.

А до этого, 28 апреля 1967-го, Али лишили боксерской лицензии и титулов чемпиона мира (WBA, WBC, The Ring), которыми он владел три года — после победы над Санни Листоном. На это Али ответил в своем стиле: «Я завоевал пояс на ринге. Он лежит у меня дома. И на нем написано, что потерять я также его могу только на ринге».

Лучше, чем могло быть

Адвокаты сумели сделать так, что в тюрьму Мохаммеда не посадили. Точнее так: он провел в ней 10 дней, но по другой причине — управлял автомобилем другой категории, чем та, которая была указана у него в водительских правах.

Несколько лет дело ходило по апелляциям, за это время общее отношение американцев к войне во Вьетнаме изменилось, Али постепенно все больше становился героем и мучеником в глазах людей, чем предателем и изменником родины. Хотя таковым его все равно считали многие.

С 1967 под 1970 год Али не имел права проводить боев, но его жизнь от этого менее публичной не стала. Он ездил по университетам страны с лекциями, ему за это платили гонорары. Вложился в строительство мечети в Майами и заработал на этом. Разрешил бургерной сети использовать свое имя, за что тоже получил приличную сумму денег (900 тысяч долларов). Даже немного поработал актером, снявшись в бродвейском мюзикле Buck White. И, наконец, издал автобиографию, назвав ее The Greatest — Величайший. На деньги, заработанные на всем этом, можно было неплохо жить.

Возвращение

Но чемпиону, естественно, хотелось драться. И в 1970 году такая возможность появилась. В штате Джорждия нет атлетической комиссии. И там, чтобы провести боксерский поединок, достаточно разрешения местной администрации. Команда Али его получила, и в 26 октября состоялось возвращение: Мохаммед в третьем раунде нокаутировал Джерри Куорри.

На титульный бой с действующим чемпионом Джо Фрейзером Али вывели уже в марте 1971-го. В том же году с него сняли все обвинения и восстановили в правах. Его дело дошло до Верховного суда, который постановил, что религиозные убеждения Али должны были быть учтены призывной комиссией и что его не следовало отправлять во Вьетнам. Но к первому бою с Фрейзером Али еще не набрал максимальных кондиций и проиграл единогласным решением судей в 15-раундовом бою.

Этого боя ждали еще и потому, что Али очень нелестно отзывался о новом чемпионе, пока сам не мог выходить на ринг. Трэш-ток стал важной частью боксерского действа уже тогда — во многом благодаря Али. Как известно, в 1974 и 1975 годах Мохаммед дважды победил Фрейзера. Последний их бой все знают как «Триллер в Маниле».

Самые знаменитые бои Али провел уже после истории с отказом воевать во Вьетнаме. Он потерял три года из-за этой ситуации, но вышел из нее победителем. Он показал, как можно бороться за свои убеждения и побеждать, даже если тебе противостоит соперник, который на первый взгляд кажется абсолютно непобедимым.